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Gallagher Premiership

Table-topping Northampton on verge of PREM try-scoring record

NORTHAMPTON, ENGLAND - MAY 30: George Furbank (L) of Northampton Saints celebrates with team mate Henry Pollock after scoring the match winning, last minute try during the Gallagher PREM match between Northampton Saints and Gloucester Rugby at cinch Stadium at Franklin's Gardens on May 30, 2026 in Northampton, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)
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Northampton Saints will become the first team in PREM Rugby history to score 100 tries in the regular season if they cross the whitewash at the Twickenham Stoop on Saturday.

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With a home semi-final already secured, the league leaders have rested several frontline stars for the trip to Harlequins, but it is hard to see them falling one try short of the remarkable milestone given the attacking form that they’ve been in.

Northampton have ran in 99 tries with one round to go, equalling the record that they set for the 24-game regular season in 2021/22 – when they were one of five teams to score 90+ tries – but in seven games fewer.

VIDEO

Defending PREM champions Bath have scored 94 tries this season ahead of the visit of Leicester, and need just three to break the club record for the second season running, despite not seeming to fire on all cylinders since the departure of attack coach Lee Blackett to England.

Saracens, who head to Exeter in a shootout for a place in the play-offs, are the other team to have scored 90 tries this season and the 11th in the history of the competition.

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Fraser Dingwall will captain Northampton in south-west London, as Saints chase a fourth win of the season against Quins, and partnersTom Litchfield in midfield.

The fit-again James Ramm is an experienced head in an otherwise raw back-three, which features a second senior start for James Pater at full-back and James Martin on the opposing wing.

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Jonny Weimann and Anthony Belleau link up in Northampton’s half-back berths, with both players featuring for the first time since April.

Fixture
Gallagher Premiership
Harlequins
38 - 31
Full-time
Northampton
All Stats and Data

Upfront, Curtis Langdon recovers from the hand injury that has kept him out of action since April to start at hooker.

He joins Italy’s Danilo Fischetti and Zimbabwe’s Cleopas Kundiona in the front row, who pack down at loosehead and tighthead prop respectively.

Tom Lockett and JJ Van Der Mescht make up Saints’ second row pairing against Quins, while Northampton name an all-action back row of Josh Kemeny, Tom Pearson and Sam Graham.

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Sonny Tonga’uiha is set to make his league debut at the Stoop should he enter the action from amongst the replacements, while the likes of Craig Wright, Callum Chick, Toby Thame and George Hendy are also set to enter the action alongside a returning Tom James.

Northampton: 15 James Pater; 14 James Martin, 13 Tom Litchfield, 12 Fraser Dingwall (c), 11 James Ramm; 10 Anthony Belleau, 9 Jonny Weimann; 1 Danilo Fischetti, 2 Curtis Langdon, 3 Cleopas Kundiona, 4 Tom Lockett, 5 JJ Van Der Mescht, 6 Josh Kemeny, 7 Tom Pearson, 8 Sam Graham.
Replacements: 16 Craig Wright, 17 Tom West, 18 Sonny Tonga’uiha – Gallagher PREM debut, 19 Chunya Munga, 20 Callum Chick, 21 Tom James, 22 Toby Thame, 23 George Hendy.

MOST TRIES IN A REGULAR PREM SEASON (season/games)

1= Northampton 99 (2025/26 – 17)
1= Northampton 99 (2021/22 – 24)
3. Bath 96 (2024/25 – 18)
4= Harlequins 95 (2021/22 – 24)
4 = Bristol 95 (2024/25 – 18)
6. Bath 94 (2025/26 – 17)
7= Exeter 93 (2020/21 – 22)
7= Saracens 93 (2021/22 – 24)
7= London Irish 93 (2021/22 – 24)
9. Gloucester 92 (2021/22 – 24)
10. Saracens 90 (2025/26 – 17)

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Comments on RugbyPass

c
cnw 15 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 16 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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