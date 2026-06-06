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United Rugby Championship

Leinster send ill-disciplined Stormers packing to book repeat URC final with Bulls

Dublin , Ireland - 6 June 2026; James Lowe of Leinster during the United Rugby Championship semi-final match between Leinster and DHL Stormers at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
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Leinster held on to book a return to the United Rugby Championship Grand Final with a hard-fought 20-11 win over Stormers at the Aviva Stadium.

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The champions were pegged back after opening up an early 13-0 lead but the South Africans were undone by their own indiscipline.

The visitors had Ruan Ackermann sent off and Salmaan Moerat sinbinned in the second half before Jamison Gibson-Park settled an ill-tempered contest – during which a scuffle broke out in the tunnel at half-time – with a late try.

VIDEO

Leinster had made a strong start with Rieko Ioane crossing on eight minutes and Sam Prendergast converting and adding two penalties.

Stormers responded after Andrew Porter was forced off through injury and reduced the deficit to five points as Andre Smith crashed over from close range and Jurie Matthee landed a penalty.

Stormers survived Leolin Zas’ sinbinning, and a further Matthee penalty brought them back within two as they dominated after the break, but Ackermann was then shown a yellow card – later upgraded to red on review – for a dangerous challenge on Ronan Kelleher.

Gibson-Park regathered after the ball was kicked out his hands by Moerat to race under the posts and seal victory nine minutes from time.

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Moerat was then sin-binned for his cynical play in the build-up and the hosts saw out the closing stages.

Leinster Rugby: Hugo Keenan, Jimmy O’Brien, Rieko Ioane, Jamie Osborne, James Lowe, Sam Prendergast, Jamison Gibson-Park; Andrew Porter, Rónan Kelleher, Thomas Clarkson, Joe McCarthy, James Ryan, Max Deegan, Josh van der Flier, Caelan Doris (CAPT)

Replacements: Gus McCarthy, Alex Usanov, Rabah Slimani, Diarmuid Mangan, Jack Conan, Luke McGrath, Harry Byrne, Garry Ringrose

DHL Stormers: Damian Willemse, Wandisile Simelane, Ruhan Nel (CAPT), Dan du Plessis, Leolin Zas, Jurie Matthee, Imad Khan, Ntuthuko Mchunu, André-Hugo Venter, Neethling Fouché, Adré Smith, Connor Evans, Paul de Villiers, Ben-Jason Dixon, Evan Roos

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Replacements: JJ Kotzé, Vernon Matongo, Zachary Porthen, Salmaan Moerat, Ruan Ackermann, Marcel Theunissen, Stefan Ungerer, Warrick Gelant


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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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