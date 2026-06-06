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Super Rugby Pacific

Les Kiss' Reds era ends on Super Rugby downer as Wallabies beckon


BRISBANE, AUSTRALIA - FEBRUARY 24: Coach Les Kiss of the Reds watches on during the warm up before the round one Super Rugby Pacific match between Queensland Reds and NSW Waratahs at Suncorp Stadium, on February 24, 2024, in Brisbane, Australia. (Photo by Bradley Kanaris/Getty Images)
Comments
5 Comments

Australian rugby will turn its attention to taking down Ireland after another Super Rugby Pacific campaign ended prematurely in New Zealand, with incoming Wallabies coach Les Kiss unable to lift the hex.

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The record of Australian teams losing in playoffs across the Tasman stretched into a 22nd year, with Queensland joining the Brumbies in making a quarter-final exit on Saturday night.

The Reds were well in their clash against the Chiefs but two second half tries to superstar Damian McKenzie killed off their hopes.

VIDEO

They failed to take their opportunities, at one stage in the second half unable to pick up any points despite holding the ball for 28 phases.

Kiss, who will play understudy to current Test coach Joe Schmidt for three Tests before taking the reins, said his Queensland side deserved more than they got out of their season.

“Mixed emotions in a lot of ways – I’m bloody proud of the boys in a number of ways,” he said following the loss in Hamilton.

“At halftime, I think we were still confident about what we were doing on the park and we were standing up to the things we said we’d do.

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“I’m gutted for the boys more than anything.”

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It’s the first time in nine years in a full competition that no Australian team has featured in the Super Rugby final four, with the Hurricanes, Chiefs, Crusaders and Blues advancing.

But Kiss didn’t think it represented dire straits for Australian rugby.

“I think you’ve got to just recognise that the Kiwi teams have been in pretty good form most of the year,” he said.

“We’ve certainly been improving week on week and and we went hammer and tong today and just a few moments that they profited on.

“I think the comp’s still in a good place.”

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Missing further finals at least gives the Wallabies extra time to prepare for the first Nations Championship Test against Ireland in Sydney on July 4.

They then play France a week later in Brisbane followed by Italy in Perth to round out the first block of internationals.

The Australian squad is likely to be named next week, with a number of players in good form including Reds flanker Fraser McReight, Test captain Harry Wilson and scrumhalf Tate McDermott, who has impressed in three games since recovering from hamstring surgery.

McReight, the Queensland captain, paid tribute to Kiss despite the coach being unable to help them lift any silverware in his three years in charge.

“He’s been huge – all the senior players are probably playing the best footy under Les and that’s no coincidence,” the No.7 said.

“He’s someone who cares so much about individuals and about this team … he’s been great for us and personally great for me and my leadership development and my playing development.

“I know there’s a lot of other boys who can attest to that.”

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Comments

5 Comments
u
unknown 7 days ago

Sam Cordingly has done a wonderful job with the Reds he deserves an AO .

He would make a great CEO for RA .

u
unknown 7 days ago

Not a great year for Australian provinces . The Reds a little improved , Tahs slowly improving , Brumbies in patches , Force improving and consistent .

The coaches : McKellar very steady and a builder . Larkham is out of ideas , Cron the best and Les Kiss a pass .

Players :McReight is in a class of his own well backed up by Tizzano . Loto and Williams are in good form . The front rower are competitive .Scott-Young is the best 8 . Valentini is burnt out . Cale has hit the wall .

Jake Gordon is still our best half . McDermott tries hard . At 10 we have Donaldson who is good everywhere except defense , Edmed who is solid and Carter Gordon who is handy in all areas . None are test class .

The centres are fine . Ikatua , Flook , Suaalii and now Daugunu who is a revaluation . Good on him .

Wingers gallore ! Pietsch , Daugunu , Potter , Anderson . At fullback Tom Wright is rusty , Campbell Can’t tackle . The lad from NSW will get better . Kurtley Beale is the best . Creighton the best utility player along with Beale .

I
Icefarrow 7 days ago

Cron the best coach and Tahs improving? Haha, good one.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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