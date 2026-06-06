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United Rugby Championship

Stormers player ratings vs Leinster | 2026 URC semi-final

Ian Cameron Ian Cameron
at Aviva Stadium, Dublin

Dublin , Ireland - 6 June 2026; Ben-Jason Dixon of DHL Stormers is tackled by Hugo Keenan of Leinster during the United Rugby Championship semi-final match between Leinster and DHL Stormers at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images)
Comments
4 Comments

Stormers player ratings: The Cape Towners looked in danger of being blown away after Leinster’s flying start but gradually clawed their way back into the contest.

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By half-time they trailed only 13-8 and were very much alive. Their scrum frequently caused problems and there were periods where they looked the more dangerous side. Ultimately, however, a disastrous spell of ill-discipline that culminated in multiple cards and a 20-minute red card for Ruan Ackermann left them with too much to do as their URC campaign ended in a 20-11 defeat.

15. Damian Willemse – 3.5
Showed impressive hunger in the kick chase and was heavily involved throughout, but the numbers make for ugly reading. Credited with six turnovers conceded and also knocked on in a promising attacking position.

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14. Wandisile Simelane – 7
Looked dangerous whenever he touched the ball and consistently asked questions of Leinster’s defence. Forced errors and competed fiercely in the air before being withdrawn.

13. Ruhan Nel – 6.5
Produced some threatening moments and a magnificent relieving kick midway through the second half.

12. Dan du Plessis – 7
Part of a midfield combination that became increasingly influential as the first half wore on. Carried strongly and defended with purpose.

11. Leolin Zas – 5.5
Showed glimpses of danger but his deliberate knock-on earned a yellow card and placed his side under further pressure at a crucial stage.

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10. Jurie Matthee – 5
A strange evening. Missed a conversion, kicked a restart directly into touch and endured sustained pressure during a torrid opening half hour. To his credit he stuck in the fight, landed two penalties and kept competing right until the end.

9. Imad Khan – 7
One of the brighter Stormers performers. Showed nice touches throughout and produced an excellent break shortly after half-time that nearly changed the momentum of the game.

1. Ntuthuko Mchunu – 7.5
Part of a front row that generally had the upper hand in the scrum. Won an important penalty against Clarkson despite nursing an injury concern.

2. Andre-Hugo Venter – 6
An overthrown lineout early on hurt his side but he recovered and helped lay the platform for Adre Smith’s try.

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3. Neethling Fouche – 8
A driving force behind the Stormers’ scrum dominance and consistently put Leinster under pressure at set-piece time.

4. Adre Smith – 8
Maybe Stormers’ standout forward. Crashed over for their try after sustained pressure near the Leinster line and carried aggressively throughout.

5. Connor Evans – 7.5
Excellent defensive work early on, including stuffing a Leinster lineout and producing a dominant tackle. A highly competitive display before being replaced.

6. Paul de Villiers – 7
An industrious afternoon, particularly on the defensive side of the ball. Rarely stopped working.

7. Ben-Jason Dixon – 5.5
To his credit, he tackled his guts out but failed to make a significant impact before being withdrawn early in the second half.

8. Evan Roos – 7.5
Quiet by his standards initially and spilled a crucial ball near the Leinster line. Grew into the game impressively, however, finishing strongly with two breakdown steals and causing persistent headaches for Leinster.

Replacements – 4
A bench that promised plenty ultimately unravelled. Salmaan Moerat’s yellow card added to the chaos while Ruan Ackermann’s 20-minute red card after a yellow-card bunker review was pure brainrot stuff and effectively ended any realistic hopes of a comeback. There were positive contributions from Marcel Theunissen and Stefan Ungerer, but the collective impact was overshadowed by indiscipline and a final quarter spent battling against impossible odds.


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Comments

4 Comments
a
aO 7 days ago

Dobson's main tactic was to intimidated referee team. It worked for a while. He issued a statement during the week to have the officials changed. Was ignored by URC.

Would have suited him better to teach the team honest tactics instead of the brutality at the breakdown and dark arts at scrum time. Line out didn't work well either.

M
Mid 8 days ago

Dobson needs to take a very long, very hard look at himself. The Stormers consistently under-performed this season and that was down to poor coaching.


Their attack was toothless. The defence leaked numerous soft tries. Their execution was inaccurate and sloppy. Their discipline was inexcusable.


This all points to failure at the coaching level. Dobson should recognise that he is not the finished article as a coach and seek help. Rassie might be a good first port of call.

T
TB 6 days ago

No side conceded fewer tries than Stormers in the regular season and only Glasgow conceded fewer points.

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The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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