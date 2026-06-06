Stormers player ratings vs Leinster | 2026 URC semi-final

Stormers player ratings: The Cape Towners looked in danger of being blown away after Leinster’s flying start but gradually clawed their way back into the contest.
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By half-time they trailed only 13-8 and were very much alive. Their scrum frequently caused problems and there were periods where they looked the more dangerous side. Ultimately, however, a disastrous spell of ill-discipline that culminated in multiple cards and a 20-minute red card for Ruan Ackermann left them with too much to do as their URC campaign ended in a 20-11 defeat.
15. Damian Willemse – 3.5 Showed impressive hunger in the kick chase and was heavily involved throughout, but the numbers make for ugly reading. Credited with six turnovers conceded and also knocked on in a promising attacking position.
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14. Wandisile Simelane – 7 Looked dangerous whenever he touched the ball and consistently asked questions of Leinster’s defence. Forced errors and competed fiercely in the air before being withdrawn.
13. Ruhan Nel – 6.5 Produced some threatening moments and a magnificent relieving kick midway through the second half.
12. Dan du Plessis – 7 Part of a midfield combination that became increasingly influential as the first half wore on. Carried strongly and defended with purpose.
11. Leolin Zas – 5.5 Showed glimpses of danger but his deliberate knock-on earned a yellow card and placed his side under further pressure at a crucial stage.
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10. Jurie Matthee – 5 A strange evening. Missed a conversion, kicked a restart directly into touch and endured sustained pressure during a torrid opening half hour. To his credit he stuck in the fight, landed two penalties and kept competing right until the end.
9. Imad Khan – 7 One of the brighter Stormers performers. Showed nice touches throughout and produced an excellent break shortly after half-time that nearly changed the momentum of the game.
1. Ntuthuko Mchunu – 7.5 Part of a front row that generally had the upper hand in the scrum. Won an important penalty against Clarkson despite nursing an injury concern.
2. Andre-Hugo Venter – 6 An overthrown lineout early on hurt his side but he recovered and helped lay the platform for Adre Smith’s try.
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3. Neethling Fouche – 8 A driving force behind the Stormers’ scrum dominance and consistently put Leinster under pressure at set-piece time.
4. Adre Smith – 8 Maybe Stormers’ standout forward. Crashed over for their try after sustained pressure near the Leinster line and carried aggressively throughout.
5. Connor Evans – 7.5 Excellent defensive work early on, including stuffing a Leinster lineout and producing a dominant tackle. A highly competitive display before being replaced.
6. Paul de Villiers – 7 An industrious afternoon, particularly on the defensive side of the ball. Rarely stopped working.
7. Ben-Jason Dixon – 5.5 To his credit, he tackled his guts out but failed to make a significant impact before being withdrawn early in the second half.
8. Evan Roos – 7.5 Quiet by his standards initially and spilled a crucial ball near the Leinster line. Grew into the game impressively, however, finishing strongly with two breakdown steals and causing persistent headaches for Leinster.
Replacements – 4 A bench that promised plenty ultimately unravelled. Salmaan Moerat’s yellow card added to the chaos while Ruan Ackermann’s 20-minute red card after a yellow-card bunker review was pure brainrot stuff and effectively ended any realistic hopes of a comeback. There were positive contributions from Marcel Theunissen and Stefan Ungerer, but the collective impact was overshadowed by indiscipline and a final quarter spent battling against impossible odds.
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Dobson's main tactic was to intimidated referee team. It worked for a while. He issued a statement during the week to have the officials changed. Was ignored by URC.
Would have suited him better to teach the team honest tactics instead of the brutality at the breakdown and dark arts at scrum time. Line out didn't work well either.
Dobson needs to take a very long, very hard look at himself. The Stormers consistently under-performed this season and that was down to poor coaching.
Their attack was toothless. The defence leaked numerous soft tries. Their execution was inaccurate and sloppy. Their discipline was inexcusable.
This all points to failure at the coaching level. Dobson should recognise that he is not the finished article as a coach and seek help. Rassie might be a good first port of call.
No side conceded fewer tries than Stormers in the regular season and only Glasgow conceded fewer points.