Northern | US
49 - 12
FT
45 - 31
FT
57 - 21
FT
26 - 27
FT
31 - 33
FT
26 - 29
FT
40 - 38
FT
LIVE
52'
Gallagher Premiership

'You realise who’s in your corner': Sanderson on 'most challenging season'

Sharks Director of Rugby Alex Sanderson speaks to his players following the Gallagher PREM match between Sale Sharks and Leicester Tigers at CorpAcq Stadium on May 17, 2026 in Salford, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images for Sale Sharks)
Comments
Comment

Alex Sanderson was delighted to see Sale end their disappointing PREM Rugby campaign on a high with a comfortable 38-17 bonus-point win over an understrength Bristol.

ADVERTISEMENT

Sanderson’s Sharks have made the play-offs in each of the past three campaigns but ended this season in seventh, their lowest placing since finishing in that position in 2018-19.

They needed a point to guarantee a place in next term’s Champions Cup and a dominant first-half display laid the platform for a thumping six-try win over a Bristol side who finished this season in sixth.

VIDEO

A number of players are leaving Sale, including England scrum-half Raffi Quirke, and director of rugby Sanderson said: “It’s been the longest, hardest and most challenging season I’ve ever had.

“It was good to send the lads off who are leaving in a good vein and I’m happy with the response of our defence.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
6
Tries
3
4
Conversions
1
0
Drop Goals
0
121
Carries
142
10
Line Breaks
6
27
Turnovers Lost
20
9
Turnovers Won
6

“In attack, clearly it was in the form of where our game model is going and that’s exciting.

“The young lads stepped up and you realise who’s in your corner, but this leaves me massively optimistic for next season.”

England fly-half George Ford opened the scoring and lock Ben Bamber soon doubled Sale’s lead before winger Arron Reed and full-back Joe Carpenter also touched down.

ADVERTISEMENT

Bristol, who named an all-English matchday 23 to ensure they meet the RFU’s EQP regulations, hit back with two tries from winger Noah Heward and hooker Tomas Gwilliam before the break.

But Sale scored a fifth try through Rekeiti Ma’asi-White and Reed claimed his second before Bristol fly-half Sam Worsley completed the scoring late on.

Bears director of rugby Pat Lam took the positives from his side’s performance at the end of a season which saw them miss out on the play-offs.

Lam said: “I was really proud of the guys. We knew Sale had to get a result for their Champions Cup qualification and then I saw their selection.

ADVERTISEMENT

“But for our guys like Ollie Harris and they’re looking up at the likes of Tom Curry, George Ford and Tom Roebuck.

“These are guys they were excited to play against and we got off to a rough start – going 14-0 down and then 26-10 down at the break. But I was really proud of Harry Randall in how he kept everyone calm, and Joe Batley.

“We scored two before half-time and I was really pleased with the fight that we showed because it’s going to hold our young lads in good stead.

“It sort of sums up our season in a sense that we showed a lot of good things and the boys adapted well, so I’m pleased with that.

“I know we finished in sixth place, but there’s a gap to seventh and a small gap to fourth.”

Related

'If I was picking an England team... I’m sure he’s in their thoughts'

England have been urged to recall Henry Slade after the Exeter man inspired a 32-12 victory over Saracens that secured the Chiefs a Gallagher PREM play-off against Bath.

Read Now

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

5
2

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

79
3

Exeter Chiefs player ratings vs Bath | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

4

Bath player ratings vs Exeter Chiefs | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

3
5

Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

2
6

The case for 'Big Burrito' to be the first name on Wallabies team sheet

14
7

Ospreys announce second Wallaby signing in less than a week

2
8

Joe Schmidt's next coaching gig revealed

2

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

The departure of James Lowe signifies a change of tack from within Irish rugby as developing academy starlets is preferred

5
LONG READ

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Scott Robertson could never quite find his Conrad Smith, an outside-centre like a Swiss Army knife, who could make others around him shine

79
LONG READ

‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

450 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close