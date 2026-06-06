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Gallagher Premiership

'If I was picking an England team... I’m sure he’s in their thoughts'

Exeter Chiefs' Director of Rugby Rob Baxter during the PREM Rugby Cup Semi-Final match between Exeter Chiefs and Northampton Saints at Sandy Park on March 8, 2026 in Exeter, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
1 Comment

England have been urged to recall Henry Slade after the Exeter man inspired a 32-12 victory over Saracens that secured the Chiefs a Gallagher PREM play-off against Bath.

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Slade accumulated 17 points, including a key second-half try, in a man of the match performance as Exeter came from behind to finish emphatic winners over their fierce rivals at Sandy Park.

The 33-year-old won the last of his 74 caps against Argentina last autumn and was consistently overlooked during the Six Nations despite being one of 25 players to be given an enhanced England contract for 2025-26.

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Steve Borthwick’s men face Tests against South Africa, Fiji and Argentina next month and Exeter attack coach Dave Walder said: “If I was picking an England team, I’d have Henry Slade in there.

“I see him every day and I know what he’s capable of. He’s doing everything you would expect of a player who’s not being picked by playing well week-in, week-out on both sides of the ball. I’m sure he’s in their thoughts.

Fixture
Gallagher Premiership
Bath
26 - 27
Full-time
Exeter Chiefs
All Stats and Data

“He’s doing all right at the moment. Defensively he was outstanding last week and against Saracens it was his ability on the ball and goalkicking, all those bits and pieces.

“He just gives us a bit of calmness. He’s playing very well and is in a good space.”

Exeter soaked up heavy Saracens pressure in the second quarter before taking command of their shoot-out for the final available play-off spot to set up a clash with Bath at the Recreation Ground on Saturday.

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It will be a treasured victory for the Chiefs, whose duel with Saracens was the Prem’s greatest rivalry of the 2010s and the bad blood between the clubs – intensified by the Londoners’ salary cap scandal – still lingers.

“Nobody around here lets you forget the history between the two clubs, two great and successful clubs,” Walder said.

“It was important we got our emotional level right and we didn’t over-hype the game and the boys were brilliant at that.

“We weren’t as clinical as we could have been in the first half and the second half was more of a reflection of the balance of the game and we got the reward for our pressure.

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“We play Bath at The Rec and we go there with confidence knowing we can play, but at the same time we respect a Bath team that is stacked with internationals and have a great home record.”

Saracens’ defeat signalled the end of Mark McCall’s time at the club with the most successful director of rugby in Prem history stepping down at the end of the season after 15 years in charge.

McCall masterminded six Prem titles and three European crowns and said: “I feel OK. I’ve been fortunate enough to experience the highs and the lows.

“I’m absolutely blessed to have worked with the people at the club for as long as I have done. I feel lucky.”

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Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Henry Slade led the way as Exeter emerged emphatic 32-12 winners from their grudge match against Saracens to secure a Gallagher Prem play-off against Bath.

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Comments

1 Comment
D
Drundy 7 days ago

Slade played amazing


But the only way he should play for england is as a ten


He is not a good enough athelete to play 13 internationally


Why do people think we should bring back players that played for england and lost with


AND then we will bring them back and get a different result


This is why we keep losing

This is why we are about to get smacked against the boks


AND probably lose the two other games


If england want to change results and stop losing all the time


They need to change the dinosaur coach and the shite players


They need a good coach and to play there good players


This is what we call logic

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‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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