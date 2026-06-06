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Gallagher Premiership

Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick


Henry Slade of Exeter Chiefs celebrates victory at the final whistle during the Gallagher PREM match between Exeter Chiefs and Saracens at Sandy Park on June 06, 2026 in Exeter, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
Comments
3 Comments

Henry Slade led the way as Exeter emerged emphatic 32-12 winners from their grudge match against Saracens to secure a Gallagher Prem play-off against Bath.

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Slade ran in the crucial 47th-minute try that placed the Chiefs in a commanding position and also landed three conversions and two penalties, with Max Norey and Andrea Zambonin and Stephen Varney touching down too.

The classy England centre inspired Exeter’s fightback after they had spent the second quarter of the shootout for a semi-final place under heavy pressure before coming alive to end to Saracens’ five-match winning run.

VIDEO

Even without England star Immanuel Feyi-Waboso because of a facial injury they were comfortably the better side on a blustery day at Sandy Park to claim bragging rights against their fierce rivals.

They finish the regular season in third place and now meet Bath at the Recreation Ground on Saturday for a place in the final.

Match Summary

2
Penalty Goals
0
4
Tries
2
3
Conversions
1
0
Drop Goals
0
145
Carries
83
9
Line Breaks
4
15
Turnovers Lost
13
5
Turnovers Won
2

The defeat signalled the conclusion of Mark McCall’s trophy-laden 15-year reign as Saracens director of rugby with the former Ireland centre stepping down at the end of the season.

The lingering bad blood from the clubs’ rivalry of the mid to late 2010s was evident when the visitors were booed on to the field.

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They were treated more kindly when play got underway, however, with Exeter’s line-out malfunctioning immediately before Harvey Skinner kicked a 22 drop-out straight into touch.

Skinner’s error provided the scrum for Saracens to eventually score the opening try in the eighth minute with Tobias Elliot strolling across the line after the home defence had been over-stretched.

The Chiefs’ line-out struggles continued but they were off the mark when Slade landed a long-range penalty and there were further wins with Josh Iosefa-Scott winning a turnover and a big break from Len Ikitau.

Playing into the wind, Saracens were beginning to take a stranglehold on the game and after dropping successive balls in attack, they had a try disallowed for Rotimi Segun spilling the ball over the line.

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For all their visits to Exeter’s 22, they failed to score any points and deep into first-half overtime they paid the price as they were unlocked by a short-range line-out that produced a try for Norey.

Adding to their woes, Charlie Bracken had been sent to the sin-bin for a deliberate knock on.

Exeter led for the first time and they struck again early in the second-half, this time off turnover ball with Slade starting and finishing a move that also involved Campbell Ridl and Olly Woodburn.

The Chiefs were cruising as they stormed into enemy territory once again, Slade kicked his second penalty and then Fergus Burke sent the restart straight into touch.

Saracens were reeling, no longer able to make a dent on Exeter, and the killer blow came when Zambonin burrowed over from close range following a scrum penalty.

Nick Isiekwe and Varney touched down in the final 10 minutes but Exeter fans had already begun celebrating their passing into the play-offs.

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Comments

3 Comments
E
Ed the Duck 8 days ago

A small piece of very deserved poetic justice…

u
unknown 8 days ago

Thoroughly well deserved!

Slade, Ikatau, Roots, Hooper, Varney, and Skinner were all outstanding .. but Hooper (yet again) was immense!

The Sandy Park crowd were the 16th (or 24th) man!!

That really was Schadenfreude after all those finals that the Chiefs were denied by Saracens (when they viewed the salary cap as an irrelevance!)

u
unknown 3 days ago

Love this!!

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‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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