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Gallagher Premiership

Exeter Chiefs player ratings vs Saracens | 2025/26 Gallagher PREM

EXETER, ENGLAND - JUNE 06: Max Norey of Exeter Chiefs scores his side's opening try during the Gallagher PREM match between Exeter Chiefs and Saracens at Sandy Park on June 06, 2026 in Exeter, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
Comments
3 Comments

Exeter Chiefs player ratings: Exeter Chiefs are back in the play-offs, coming hot on the heels of their worst-ever season, which saw them finish ninth and end Mark McCall’s 17-year Saracens career in the process.

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They were outplayed in the first half, when Saracens didn’t give them time to breathe, but with the outstanding Henry Slade pulling the strings, they took control in the second half and ran out comfortable 32-12 winners. Here’s how the players rated:

15. Olly Woodburn – 6
The veteran full-back has enjoyed an outstanding season and did not let being charged down by Bracken early on affect him, and linked up with Ridl to set up Slade for a brilliant try.

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14. Paul Brown-Bampoe – 6
Replaced Immanuel Feyi-Waboso and came up against Segun and helped Slade deny his opposite number a first-half try, and continues to grow with every game.

13. Henry Slade – 9
The PREM’s leading point scorer wore a headband to protect a cauliflower ear, saved a try with a brilliant tackle on Segun, and pulled the strings, scoring a fantastic second-half try. A big game requires big game players.

12. Len Ikitau – 8
A class performer caused problems with his tricky running, looked very sharp, linked up well with Slade to rule the midfield, and didn’t allow a painful blow to the ribs to dent his performance.

11. Campbell Ridl – 5.5
A young player with a massive future ahead of him posed a threat with his running, and he came infield looking for the ball and ran off with what looked to be a knee injury.

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10. Harvey Skinner – 6
Making his 24th successive PREM start, he showed some early nerves, misjudging a drop-out, leading to Saracens’ first try, but was not afraid of driving into the line and played with real confidence when his side were flying.

9. Stephen Varney – 6
Brought a level of ability and calmness since he arrived in Devon, but couldn’t come to terms with the conditions in the first half, showed superb dribbling skills to score the try and booked their semi-final place.

1. Scott Sio – 5
Bid farewell to Sandy Park with an industrious display before his summer move to Cardiff, he was left standing by Burke and gave away a penalty under pressure in the scrum.

2. Max Norey – 5
Very inexperienced but gets the nod over Dweba because of his throwing, which was awful as he struggled with the swirling wind, untidy from his first line-out and also sent out a hospital pass to Ikitau but scored a vital try.

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3. Josh Iosefa-Scott – 5
Shortlisted for the PREM Player of the Month after a fantastic run of form, but probably wasn’t at his best, especially in the first half when his side were under the cosh.

4. Dafydd Jenkins – 6
Struggled with knocks all week and found himself on the fringes of the game for long periods as a result, but grew into the game and made some decent carries when he got up and running.

5. Andrea Zambonin – 6
The Italian international has made a seismic impact since arriving at the club last summer. Normally, the Chiefs’ most dangerous line-out operator, and he suffered because of Norey’s lack of accuracy but scored a try, giving his side daylight.

6. Tom Hooper – 7.5
The big Australian has been another piece of astute business in the transfer market, and he gave everything he had defensively and picked up the ball in attack with glee.

7. Christ Tshiunza – 6.5
Has missed most of the season with foot injuries, and EQP regulations are forcing him to Sale, but he is a decent operator and disrupted the Saracens line-out and will be missed when he goes north.

8. Ethan Roots – 5
A willing worker who pinched a ball in dangerous situations, while his quick hands sent Norey over for a crucial try before he left the pitch early in the second half.

Replacements:

16. Joseph Dweba – 3
Came on for Norey after 62 minutes and immediately made an impact, winning a penalty, but his throwing is a problem.

17. Ethan Burger – 5
Had the luxury of coming on when the Chiefs were on fire and did what was asked of him.

18. Bachuki Tchumbadze – 5
It is difficult to come in off the bench in the closing stages and have an impact.

19. Rusi Tuima – NA
Came on for skipper Jenkins in the final eight minutes.

20. Kane James – 5.5
Replaced Roots early in the second half, rolled up his sleeves, making a couple of useful carries.

21. Tom Cairns – N/A
Not used

22. Zack Wimbush – N/A
Only came on with six minutes to play, not enough to rate.

23. Ben Hammersley – N/A
Not used.

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Comments

3 Comments
B
BD 7 days ago

I think that these scores were on average 2 points below what they should have been BD

R
RL 7 days ago

Exeter completely dominated the second half. These ratings are too low for several players. Notably Ridl, Varney and Isosefa-Scott and Roots. Bit generous to Tshiunza (always static when taking the ball and too upright when carrying) and Norey.

u
unknown 8 days ago

Not sure that I agree with those ratings!!

I appreciate that these are subjective .. but both locks deserve a 7 .. and Varney deserves an 8

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‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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