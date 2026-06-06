Northern | US
49 - 12
FT
45 - 31
FT
57 - 21
FT
26 - 27
FT
31 - 33
FT
26 - 29
FT
40 - 38
FT
LIVE
53'
Gallagher Premiership

Bok's hat-trick condemns Tigers to semi-final with bitter rivals


Thomas du Toit of Bath Rugby celebrates after scoring a try during the Gallagher PREM match between Bath Rugby and Leicester Tigers at The Recreation Ground on June 06, 2026 in Bath, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)
Comments
Comment

Bath secured home advantage in the Gallagher PREM play-offs after beating Leicester 24-22 at a rainswept Recreation Ground.

ADVERTISEMENT

The reigning PREM champions withstood a powerful Leicester challenge to nail down second place behind Northampton and will now host Exeter.

Tigers, meanwhile, face a testing trip to East Midlands rivals Northampton when the title race reaches its penultimate lap.

VIDEO

Bath had their South African prop Thomas du Toit to thank for putting them in the driving seat as he scored a hat-trick of tries, all from close range.

Wing Joe Cokanasiga also touched down, with fly-half Santi Carreras kicking two conversions, but Leicester went toe to toe for long periods through tries by Orlando Bailey, Jack van Poortvliet and George Pearson, while James O’Connor added two conversions and a penalty.

Match Summary

0
Penalty Goals
1
4
Tries
3
2
Conversions
2
0
Drop Goals
0
85
Carries
121
0
Line Breaks
2
10
Turnovers Lost
13
3
Turnovers Won
4

Bath, though, were not to be denied, staying firmly on course for a third successive Prem final appearance after losing to Northampton in 2024 and beating Leicester a year ago.

Leicester, eager to bounce back from a hefty defeat against Exeter last time out, went ahead after just four minutes when O’Connor capitalised on strong work by the pack to send Bailey over for a try against his former club.

ADVERTISEMENT

O’Connor landed a wide-angled conversion, but Bath posted an equalising try from their first meaningful attack, with juggernaut forward Du Toit proving unstoppable with the line in his sights.

And the tighthead was at it again five minutes later, cashing in on a powerful Bath lineout drive to claim his second touchdown, before Carreras’ conversion opened up a 12-7 advantage.

An O’Connor penalty narrowed the deficit, but Bath were ruthless when they established a foothold inside Leicester’s 22.

And they struck with a third try seven minutes before half-time, moving possession wide before Cokanasiga gathered and showcased his strength by smashing through three defenders.

ADVERTISEMENT

However, Leicester underlined their resilience by drawing level before the break, driving Bath backwards as their driving lineout clicked into gear, and Van Poortvliet touched down. O’Connor’s second successful conversion then tied it up at 17-17.

Tigers boss Geoff Parling switched Bailey from centre to fly-half for the second period, with O’Connor going off, and England international forward George Martin took over from lock Cameron Henderson.

The visitors, though, were immediately in defensive mode as Bath went through phase after phase deep inside Tigers’ 22 as they chased a bonus-point score.

And typically it was Du Toit who finally breached Leicester’s cover, completing his treble, with Carreras converting to restore a seven-point lead.

Leicester had their moments during the final quarter, yet the odd wrong option and spilled pass thwarted their efforts to post a win that would have seen them edge Bath for a home play-off, and Tigers took it to the wire courtesy of Pearson’s 78th-minute try after Cokanasiga was yellow-carded.

But they will not be daunted by an away appointment with Saints, a team they defeated 41-17 on May 9, albeit that game taking place at Leicester.

Related

Bath announce 10-strong list of leavers, including Lion and 'Bath legend' Bok

Bath have confirmed the departure of 10 players at the end of the season, six of which are from the senior squad.

Read Now

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

5
2

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

79
3

Exeter Chiefs player ratings vs Bath | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

4

Bath player ratings vs Exeter Chiefs | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

3
5

Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

2
6

The case for 'Big Burrito' to be the first name on Wallabies team sheet

14
7

Ospreys announce second Wallaby signing in less than a week

2
8

Joe Schmidt's next coaching gig revealed

2

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

The departure of James Lowe signifies a change of tack from within Irish rugby as developing academy starlets is preferred

5
LONG READ

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Scott Robertson could never quite find his Conrad Smith, an outside-centre like a Swiss Army knife, who could make others around him shine

79
LONG READ

‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

450 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close