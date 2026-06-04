Bath announce 10-strong list of leavers, including Lion and 'Bath legend' Bok

Du Toit leaves after three seasons at the Rec, returning to South Africa to join the Sharks, having made 72 appearances and collected a host of individual honours, including three consecutive forward of the season awards. Head of Rugby Johann van Graan labelled the Springbok winner a “Bath legend” after helping the club to a domestic title during his time in the West Country.
VIDEO
Scotland international Harris will return to his north-east roots with Newcastle Red Bulls after a single season at Bath, while England A star Alfie Barbeary will make the move to Saracens. Academy graduate Will Butt is Exeter-bound after making 76 appearances for his boyhood club, with winger Ethan Staddon joining Bristol Bears. South African prop Francois van Wyk will also head to Connacht after two seasons at Bath, with all six departures already confirmed.
Four academy products are also moving on as well. Fly-half Sam Harris will join Exeter Chiefs, lock Harvey Cuckson has signed for Scarlets, scrum-half Neil le Roux departed earlier this year to join the Bulls, and tighthead prop Mikey Summerfield leaves after four seasons in the club’s development pathway.
Fixture
Gallagher Premiership
Bath
24 - 22
Full-time
Leicester
All Stats and Data
Despite the departures, Bath will retain the vast majority of the squad that has established itself as one of England’s leading sides under van Graan.
“We wish them the very best for the next step,” said van Graan. “It’s been great having them as part of our circle.”
Embrose Papier's remarkable resurgence has been recognised with the Vodacom United Rugby Championship's South African Player of the Season award, just months after the scrum-half was overlooked by Rassie Erasmus for the first Springboks alignment camp of the year.
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Good riddance!
I have to say HH, it’s been an absolute pleasure to see TdT play at the Rec for the last 3 years. He’s an absolute top bloke, is probably the best prop I have ever seen play the game and has been absolutely immense for us. Sad to see him leave but goes with all the fans best wishes and will always be remembered at The Rec. 👏👏👏