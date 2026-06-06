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Sevens

‘Insane for sevens’: France player reacts to Louis Bielle-Biarrey report

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Louis Bielle-Biarrey of France celebrates scoring his team's fourth try with teammate Antoine Dupont during the Guinness Six Nations 2026 match between France and Ireland at Stade de France on February 05, 2026 in Paris, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
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France representative Luca Mignot has briefly looked ahead to the possibility of Louis Bielle-Biarrey making the switch to sevens in time for the 2028 LA Olympics, following a report suggesting the 15s star was interested in a move. 

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Bielle-Biarrey could follow in the footsteps of France teammate Antoine Dupont, who helped Les Bleus Sevens win the 2024 HSBC SVNS Grand Final in Madrid. Dupont then starred as France claimed gold at the Paris Olympics in front of a sold-out Stade de France crowd. 

RMC Sport understands that Bielle-Biarrey, who is reportedly negotiating a new deal with two-time Champions Cup winners Union Bordeaux-Begles, wants to represent France at the Games. This would come as a major boost to the side, with Bielle-Biarrey considered one of the world’s best rugby players. 

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Bielle-Biarrey was named the 2026 Six Nations Men’s Player of the Year after crossing for nine tries in five appearances. The 22-year-old continues to stand out back at club land, touching down for more than 20 tries across the 2025/26 Top 14 and Champions Cup campaigns. 

France finished the HSBC SVNS regular season in fifth despite a strong start, which included a silver medal in Singapore. Bielle-Biarrey’s potential switch is just reports and speculation at this stage, but Mignot did say it would “be insane for sevens.” 

“Dupont brought a lot to us, to France Sevens, to sevens, more exposure to the public. If [Bielle-Biarrey] comes I have no idea. I think he’ll be the same,” France’s Luca Mignot told RugbyPass. 

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“He’ll have to work hard, earn his ticket for the Olympics and then probably there will be some build up around him and it could be insane for sevens.

“He would bring competition between the boys and just raise the standards.” 

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France wing Louis Bielle-Biarrey is considering a switch to SVNS ahead of the 2028 Los Angeles Olympics, according to RMC Sport.

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France have secured their place in the HSBC SVNS Bordeaux quarter-finals, having recovered from an opening-round defeat to New Zealand. Roderick Solo scored a final-play winner as the All Blacks Sevens secured a 26-21 win. 

Les Bleus Sevens bounced back with a hard-earned 17-point win over Los Pumas Sevens, before punching their ticket to the Cup knockouts with victory against Germany. Enahemo Artaud was the try-scoring hero in that final pool match, finishing with a double. 

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“For some of the boys it’s our first time [playing a SVNS event] in France so we want to embrace it, but at the same time not be overcome by the added pressure,” Mignot reflected. 

“We just use it to fuel our energy and we need to focus on the principles, stay all together and play our game.” 

“We played a very good game against New Zealand but anything can happen in sevens, we saw that,” 

“We just went to focus. We took some great learnings, just to be more focused on our breakdowns.” 

France will take on SVNS Valladolid champions Australia in the Bordeaux quarter-finals, after they defeated Spain on Saturday morning. The Aussies held on for a nail-biting result, following a loss to the USA late on day one. 

South Africa are on the cusp of winning the HSBC SVNS World Championship after sneaking into the quarter-finals. They will take on Fiji in the second men’s quarter-final, who defeated the Blitzboks in the last round of group matches. 

New Zealand face Great Britain on the other side of the draw, while the USA look to keep their top eight hopes alive against Spain. The USA beat Spain by five points on day one at Stade Atlantique, setting the scene for a season-defining elimination match. 

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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