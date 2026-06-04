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24 - 22
FT
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FT
54 - 21
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18 - 14
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UBB's Louis Bielle-Biarrey eyes shock SVNS switch - report

Bordeaux-Begles' French Louis Bielle-Biarrey celebrates at the Chaban-Delmas Stadium in Bordeaux, south-western France on May 24, 2026, following the club's victory in the Champions Cup final rugby union match against Leinster. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images)
Comments
21 Comments

France wing Louis Bielle-Biarrey is considering a switch to SVNS ahead of the 2028 Los Angeles Olympics, according to RMC Sport.

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The 22-year-old is understood to want to represent France in LA28, following the path taken by Antoine Dupont, who helped deliver gold on home soil at Paris 2024.

Bielle-Biarrey is currently out of contract with Union Bordeaux-Bègles and is in negotiations over an extension. His Olympic ambitions are a key part of those discussions, with any new deal likely to include provisions to allow involvement with the France sevens programme.

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A renewal is expected, with the winger in line to sign one of the most lucrative contracts in French rugby.

Presumably, the terms would need to balance club commitments with potential SVNS appearances and international windows.

Any switch to actually playing the SVNS circuit would likely come following next year’s Rugby World Cup in Australia.

Bielle-Biarrey has become one of the biggest names in the sport in the space of two years, and his pace and finishing could make him an astonishing weapon in the short form of the game.

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His addition would represent a massive boost for the Olympic champions as they begin the LA28 cycle.

For now, talks with UBB are ongoing, with clarity on his contract likely to determine whether – or more importantly, when – any theoretical switch to sevens materialises.

It is understood that Bordeaux will have to cut a number of their wider squad in order to make room for LBB’s new salary demands under the already generous LNR cap.

At present, Bielle-Biarrey is understood to earn circa €350,000 per year (gross), while Damian Penaud (€600k) and Matthieu Jalibert (€850k) are Bordeaux’s highest-paid players.

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It’s very likely the superstar will want a salary well north of €500k, given his importance to the side and standing within French rugby. He’s scored an astonishing 34 tries this season, averaging over a try a game for UBB and France.

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Comments

21 Comments
I
Itsallacademic 6 days ago

He can score plenty of tries, but with 7s there is nowhere to hide defensively. LBB's ~65% tackle completion ratio just won't cut it in 7s.

S
Soliloquin 5 days ago

Could you share the source of this stat please? I can’t find it.

J
JPM 5 days ago

So he will be even stronger when he comes back to 15 as it was the case for Dupont

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Comments on RugbyPass

c
cnw 18 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 19 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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