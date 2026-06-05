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32 - 12
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20 - 11
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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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Saturday
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Saturday
14:05
Sevens

USA star’s game-defining play denies Spain in SVNS Bordeaux thriller

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Will Chevalier of the USA at SVNS Valladolid. Picture: World Rugby.
Comments
Comment

Will Chevalier was one of the heroes for the USA in a HSBC SVNS World Championship thriller in Bordeaux, producing a game-defining play against Spain. Chevalier stopped an otherwise certain try late in the piece, as the USA recorded a 24-19 win at the Stade Atlantique.

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Lucas Lacamp raced away for a crucial try with two minutes remaining, which put the USA up by five against one of the form SVNS Series sides. But there was still plenty of time left, with Spain fighting their way up the field and into a probable try-scoring position.

Nicholas Nieto made a line break and was about a metre or so away from leveling the scores, only for Chevalier to make a remarkable try-saving tackle. Chevalier then jumped up to secure a turnover, before USA spread the ball out to David Still, who ran the entire length to score.

VIDEO

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Spain played until the final whistle, having the final try-scoring say through replacement Gabriel Rocaries. But the USA did enough to claim the upset result, as they chase a place in the Cup knockouts for the first time in three World Championship events. 

“It’s something we’ve been talking about a lot lately, just once you get to this level. It’s moments in certain situations where it decides the game,” Chevalier told RugbyPas

“I was just fortunate enough to be in a position to make that moment for the team. Absolutely wonderful finish from David Still to cap it off. 

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“Just fighting for the boys. If it wasn’t me, I’m sure someone else would’ve done the same thing.” 

Spain secured a last-gasp win over the USA at SVNS Valladolid last weekend. With a passionate home crowd cheering the Spanish side on, the likes of Jaime Manteca and match-winner Angel Bozal made their mark in the 26-21 thriller. 

The home side went on to make the Cup quarters, before taking on the All Blacks Sevens in the fifth-place playoff. Jayden Keelan scored twice for the New Zealanders, who secured a 22-12 win at Estadio Jose-Zorilla. 

As for the USA, they were left to battle for ninth place against Germany. But with back-to-back SVNS World Championship stops in Europe, the USA didn’t have to wait too long for another chance to earn improved results. 

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“Obviously we had [Spain] last week as well and I think they scored with no time left to beat us in that one,” said Chevalier, who was named the SVNS 2 Player of the Tournament in Montevideo earlier this year.  

“Just to have the chance to play them again, we’re looking forward to this all week through our prep and just the preparation and the work we put in training throughout the week showed there on the field.” 

The USA were11th on the World Championship standings ahead of the season finale. They are chasing a best-possible finish of seventh, with the top eight securing core status for the 2026/27 SVNS 1 campaign. 

Ninth-place Uruguay suffered a heavy defeat to SVNS Valladolid champions Australia in the first round of pool matches in France. It’s all to play for this week at Stade Atlantique, but as Chevalier explained, the USA can’t focus on the bigger World Championship picture just yet. 

“We just take it one minute, one play, one moment at a time. Aussie got the best of us in Hong Kong [China], so again, another chance for us to right some wrongs,” he added. 

“We’re not out of the fight for promotion but it’s something you’ve kind of got to keep in the back of your head. If that’s something you look to, then these moments start to look away. 

“Just going play by play, moment by moment. Just letting the rest of it take care of itself. We can only control what we can control. We’ll need some help from some of the other sides but we can’t worry about that, we’ve just got to do our job.” 

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Comments

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Comments on RugbyPass

c
cnw 18 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 20 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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