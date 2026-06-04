Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

France is the perfect place to end the HSBC SVNS World Championship

Team captains ahead of HSBC SVNS Bordeaux. Picture: World Rugby.
Comments
Comment

One last weekend of action awaits us in the south of France, and in many ways, Bordeaux feels like a fitting place to end what has been a significant year of the HSBC SVNS World Series. 

The 2025/2026 series has seen a new tiered format with promotion and relegation, two new competitions in SVNS 2 and SVNS 3, new locations and historic anniversaries.

However, in few nations has the party atmosphere of SVNS been more embraced than by the historically passionate rugby fans in France, and for this year especially, there is no better country to host a final weekend this unpredictable.

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

There is a historical precedent for this event being played here, with the first sevens matches taking place outside of Scotland – the historic home of the shorter format of the game – taking place at the Parc Des Princes in Paris in 1954.

France has continued to hold an esteemed place in the shorter format, with sides like the French Barbarians routinely taking part in invitational tournaments in the lead-up to the inaugural World Sevens Series in 1999.

The France Sevens is one of the few tournaments that predate the current circuit, its first iteration an invitational tournament played annually from 1996 at the Stade Sébastien-Charléty in Paris, with Fiji claiming the inaugural title in a 38-19 win over hosts France.

Once the World Series got underway, it was inevitable that a French leg of the circuit would be included, with the same venue serving as the final stop on the ten-venue circuit in May 2000, New Zealand claiming the title with a 69-10 win over South Africa.

The France Sevens would return to the circuit from 2004-2006, with Bordeaux hosting the event for one year before a return to Paris in 2005 saw hosts France win their first ever title on home soil, defeating Fiji 28-19.

Even when the Paris Sevens disappeared off the circuit from 2007-2015, sevens events were still popular, with the Rugby Europe Sevens, a multi-leg competition featuring 12 nations and sponsored by the continent’s governing body, being taken out to Lyon and Clermont-Ferrand.

When the Paris Sevens returned to the men’s World Series circuit in 2016 at the Stade Jean-Bouin, it became a mainstay of the tournament, with that year seeing the first-ever iteration of the women’s World Series being played in Clermont-Ferrand, Canada winning the inaugural event 29-19 over Australia.

The COVID-19 pandemic saw fans wait two years until the tournament got back underway, with the men’s and women’s circuits being played separately for two years at the Stade Ernest-Wallon in Toulouse.

Bridging the gap between then and now was the 2024 Paris Olympics, marking the first time France hosted the men’s and women’s teams together.

In front of sellout crowds at the Stade de France, the host nation delivered its finest hour in Sevens history, claiming the gold medal in the men’s tournament, defeating Fiji 28-7, while New Zealand won gold in the women’s final, defeating Canada 19-12.

In 2026, the France Sevens will return to Bordeaux for the first time in over two decades, the event marking the 30th anniversary of that inaugural invitational tournament in 1996.

It is a tournament that has been well shared, with six nations winning the title and a further four making it to the grand final in the men’s competition.

In fact, three nations – Fiji, New Zealand and South Africa – all hold the joint record for the most number of title wins with three apiece, while France, Samoa and Australia all hold one each.

The women’s competition, meanwhile, has seen three winners in six tournaments, with New Zealand winning four titles and Canada and the United States with one apiece.

However, it should be noted that while Australia, who currently lead the Championship after their win in Valladolid, have never won in France, they’ve finished as runner-up in four of those six results.

To buck that trend, the Aussie Women’s Sevens are going to have to make history and likely win their first-ever France Sevens title to win the Championship – and some may even see it as a chance to exorcise the painful memories of crashing out at the 2024 Olympics.

History also beckons in the men’s tournament, the Blitzboks having not won in France since 2018. However, it bodes even harder for the other chasing sides, the Aussies having not won it since 1998, and the Puma 7s having never won it in their history.

Not only will those sides have to break hoodoos and make history, but they will also have to contend with a vocal crowd and well-supported French teams, who have not won any sort of leg in the men’s or women’s tournament since that famous Olympic victory.

In a tournament that has seen tightly contested historical results, been split across many French cities, had many iterations, and boasts a colourful history, the 2026 Bordeaux SVNS could not be a more perfect fit to end a season as similarly tightly contested as this season has been.

At the end of this weekend, the winners will be decided. History awaits.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 37 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 52 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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