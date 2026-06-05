Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

‘Bloody nervous’: Darcy Graham inspires GB to shock win over Blitzboks

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Darcy Graham of Great Britain Sevens at SVNS Bordeaux.
Comments
Comment

Scotland and British & Irish Lions flyer Darcy Graham has made an immediate impact at the HSBC SVNS World Championship finale in Bordeaux, producing some moments of brilliance as Great Britain stunned South Africa 19-14. 

ADVERTISEMENT

Graham played for Scotland on what is now known as the HSBC SVNS Series from 2016 to 2018 and was part of the squad that went to the Gold Coast Commonwealth Games. But after making the switch to 15s, the winger reached record-breaking heights. 

The 55-Test international became the all-time leading try-scorer for Scotland during the 2026 Six Nations, going clear of the tally achieved by teammate Duhan van der Merwe. Ahead of Nations Championship Tests in July, Graham was presented with an opportunity to play sevens again. 

VIDEO

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

Great Britain Sevens captain Charlton Kerr spoke with RugbyPass this week about the lift Graham had already given the side before the season finale in Bordeaux. That carried into the team’s opening match of the three-day event, taking on World Championship leaders South Africa. 

Graham scored and made a crucial try-saving tackle, with GB going on to secure a nail-biting five-point win in extra-time. The 28-year-old played the full match as the side ranked last on the overall standings claimed a win that could shake up the World Championship race. 

“I was bloody nervous coming into this game. I wasn’t expecting to go the full 14 minutes then plus extra-time. The lungs are going, the legs are heavy,” Graham told RugbyPass in Bordeaux. 

ADVERTISEMENT

“I thought the bloke had done me on the outside and I felt like I was stuck in mud and it was just that last dip diving to get him. It was a big moment. 

“For me it’s just about having fun. It’s been kind of almost a frustrating season at Edinburgh, not probably have as much ball,” he said. 

“I’ve just tried to do this for myself more than anything. I love playing sevens, I love getting the ball, running with it and just getting the ball in hand. Honestly, I’m doing it for myself. 

“These boys here have welcomed me with open arms and it’s been easy just sliding right in and they’ve made it so easy for me.” 

ADVERTISEMENT

Maurce Kershaw and Graham touched down for a try each as GB raced out to a 14-0 lead over the Blitzboks. But the World Championship front-runners hit back through Ricardo Duarttee, who scored a double, before a yellow card in extra-time changed the game. 

Duarttee was told to sit down for two minutes, and Great Britain made the most of their one-man advantage. Finley Lloyd-Gilmour raced away for the match-winner three minutes into golden point at Stade Atlantique, completing the famous result. 

Great Britain have claimed some big wins this season, including a seven-point upset over the All Blacks Sevens in Perth. But heading into the final event of the season, GB sit in last place on the World Championship standings, with it all to play for in Bordeaux. 

GB can still mathematically finish as high as seventh, with the top eight earning core status for the 2026/27 SVNS 1 campaign. The bottom four sides will be relegated, left to fight their way back up from the second tier. 

“That was massive. We spoke all week, we’re not far off,” Graham explained. 

“They’ve just been getting beat by those fine margins; tries, conversions.  

“Then to go to extra-time, we just had to hold the ball, go deep and we just backed ourselves… we’re under the pump, there’s a bit of pressure on us down at the bottom so it’s good to come here, do something special this weekend.” 

Recommended

USA star’s game-defining play denies Spain in SVNS Bordeaux thriller

INTERVIEW

Aussies one SVNS title away from ending remarkable streak in Bordeaux

INTERVIEW

Aussie stars rocket up RugbyPass SVNS MVP leaderboards after Valladolid

OPINION

France is the perfect place to end the HSBC SVNS World Championship

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

74
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 6 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 44 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 47 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 48 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

521 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close