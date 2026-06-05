Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

World Championship contenders stay perfect ahead of Bordeaux day two

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Jorja Miller of New Zealand at SVNS Bordeaux. Picture: World Rugby.
Comments
Comment

HSBC SVNS World Championship leaders Australia are a little bit closer to claiming the circuit’s top prize, going through day one without a loss in Bordeaux. But there’s still plenty of sevens to be played in northwestern France, with four other contenders yet to drop a game. 

ADVERTISEMENT

Australia defeated the USA 27-14 in the SVNS Valladolid Cup Final last weekend, seeing them take top spot on the overall standings. The Aussies enter the season finale on 38 competition points, while New Zealand are in second with 36. 

With 20 competition points awarded to the winner at each World Championship stop, it’s all on the line over the next few days. Both teams have flown through the first day with a flawless 2-0 record, which sets the scene for a seismic day of SVNS on Saturday. 

VIDEO

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

New Zealand holds top spot in Pool A after powering to big wins over Argentina 49-5 and South Africa 42-0. Manaia Nuku crossed for three tries across the two matches, while Paris Olympics gold medalists Jazmin Felix-Hotham and Jorja Miller also made an impact. 

“It’s just going back to our basics. I think we overplayed our game last week,” Nuku told RugbyPass in Bordeaux. 

“Big focus for us is just getting our core role and then also just reconnecting with everyone… after that loss, obviously it hurts. But after a week of reconnecting, I think we’re going into this tournament a lot stronger and with a lot more cohesion. 

ADVERTISEMENT

“Obviously we always want to win and that’s always going to be in the back of our minds but we’re just trying to take it one game at a time and really make sure we’re putting our best foot forward for each game. 

“Every team out there deserves our best and that’s all we’re going to focus on.” 

The Black Ferns Sevens take on home side France in their final pool match of the season, with that game set to get underway at 2:38 pm local time on Saturday. France are vying for top spot in Pool A after beating South Africa 22-7 and Argentina by 17. 

World Championship front-runners Australia worked hard for their unbeaten record, including a tense victory against Fiji. Fiji had plenty of ball in Australia’s half during the second term, but failed to make those opportunities count as they went down swinging 19-7. 

ADVERTISEMENT

Australia started their campaign at Stade Atlantique with a relentless 45-7 blitz against Brazil, with six try-scorers crossing the line. Brazil actually touched down for the opener inside the first 30 second before the Aussies went on a 45-0 run. 

“Any team here can win. The boys always say it, every team’s unreal, they’re elite,” Australia co-captain Madison Ashby told RugbyPass in Bordeaux, following the title win in Valladolid last weekend. 

“To go back-to-back, that’s our goal. Obviously no team likes to lose, we like winning and I hope that’s what we’re going to do this weekend.” 

The battle for top spot in Pool C will come down to the final round of the group stage, with the USA and Canada set to renew their sevens rivalry at 1:10 pm local time. Canada are currently second on the pool standings, with a slightly worse points differential compared to their rival. 

Charity Williams ran in a hat-trick of tries as Canada defeated Great Britain 35-14, building on a 21-point lead at the break. That Canadians had kicked things off earlier on day one with a 14-12 win against Spain, with Williams scoring one in that match as well.

Women’s HSBC SVNS Bordeaux results: Day One

Pool A

France 22–7 South Africa

New Zealand 49–5 Argentina

New Zealand 42–0 South Africa

France 27–10 Argentina

Pool B

Fiji 24–12 Japan

Australia 45–7 Brazil

Japan 29–14 Brazil

Australia 19–7 Fiji

Pool C

Canada 14–12 Spain

USA 31–7 Great Britain

Canada 35–14 Great Britain

USA 19–15 Spain

Recommended

Why the Rugby Australia-PWR partnership looms as a game changer for the Wallaroos

OPINION

‘Bloody nervous’: Darcy Graham inspires GB to stunning upset over Blitzboks

INTERVIEW

USA star’s game-defining play denies Spain in SVNS Bordeaux thriller

INTERVIEW

Aussies one SVNS title away from ending remarkable streak in Bordeaux

INTERVIEW

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Cleall and Leitch come out of retirement to play for Barbarians

2

'This is a new chapter': Marlie Packer's club future has been confirmed

3

How therapy helped Sarah Beckett to process England heartache

2
4

Beth Blacklock prepares to take flight on and off the field as Saracens target PWR title

5

Amy Du'Plessis re-signs with NZR as British and Irish Lions tour approaches

3
6

PWR Round 18 talking points: The big Gloucester Hartpury and Saracens contrast

7

'I will miss being around the club': Packer to exit Saracens after nine years

4
8

New Zealand win thriller to keep SVNS World Championship dream alive

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 19 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 21 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close