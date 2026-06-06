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Sevens

Blitzboks reset 'back to zero' after securing World Championship title

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux
South Africa's Shilton van Wyk celebrates after scoring a try during the pool A HSBC World Rugby Sevens Series men's rugby match between South Africa and Fiji at the DHL stadium in Cape Town on December 6, 2025. (Photo by Rodger Bosch / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

South Africa may have locked up the 2026 HSBC SVNS World Championship title with one day left in the season, but there’s still another trophy to be won in Bordeaux. The Blitzboks secured the top prize by qualifying for the semi-finals, where they’ll take on hosts France. 

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Gregoire Arfeuil scored two tries as Les Bleus Sevens ran away with a 26-nil blitz against SVNS Valladolid winners Australia. The Aussies won their first SVNS title in more than 1,300 days last time weekend in southwestern Spain but will fight for fifth in the season finale. 

The All Blacks Sevens punched their ticket to the final four with a 24-5 win over Great Britain, who can no longer secure a top eight spot. GB will be left to fight their way back up from SVNS 2 next season, along with another three World Championship teams. 

VIDEO

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

New Zealand are one win away from the big dance at Stade Atlantique but they have a tough task coming up against Spain at 1:36 pm on Sunday. Spain qualified for the quarters as one of the best third-place teams, before overcoming the USA in the Cup eliminator. 

Of all these teams, South Africa face perhaps the most unique challenge. Shilton van Wyk revealed the team will make sure to celebrate winning the SVNS World Championship but will need to come back down to zero as they set their sights on the Bordeaux title. 

“We just said to ourselves, we’re going to celebrate now in the changeroom but once we get back to the hotel, we must get back to zero, stay humble again because tomorrow there’s another two games left for us,” van Wyk told RugbyPass in Bordeaux. 

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“We want to come out on top. This weekend, want to lift the trophy, that’s our main goal. 

“But for now, we’re going to celebrate and then once we get back, get back to zero and be humble.” 

The USA and Kenya have it all to play for on the final day of the season, as they fight for the last spot in the top eight on the overall standings. Kenya were beaten 7-5 by Germany in a ninth-place semi-final, meaning they’re chasing a best-possible finish of 11th.

If Kenya win that match against Uruguay, the Shujaa will move up to 16 competition points on the standings. That means the USA need to beat Fiji in the fifth-place playoff to guarantee their spot on the HSBC SVNS Series for the 2027 season.

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There are a series of tiebreaks that will be used to separate the teams if needed, starting with match points differential. The USA have a points difference that’s about 70 better than Kenya heading into the final day.

France secured core status in the 2027 HSBC SVNS Series by making the semi-finals at their home event. Les Bleus Sevens had lost to the All Blacks Sevens on day one but bounced back with two pool stage victories, securing their place in the first division next season  

HSBC SVNS Bordeaux men’s results: day two  

Pool A 

Great Britain 14–5 Kenya 

Fiji 15–12 South Africa 

Pool B 

USA 43–7 Uruguay 

Australia 12–10 Spain 

Pool C 

New Zealand 24–21 Argentina 

France 14–7 Germany 

Cup Quarter-finals 

France 26–0 Australia 

South Africa 14–12 Fiji 

New Zealand 24–5 Great Britain 

Spain 17–5 USA 

9th Place Semi-finals 

Germany 7-5 Kenya

Argentina 26-17 Uruguay

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Comments

1 Comment
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Baksteen 8 days ago

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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