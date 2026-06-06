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Blitzboks crowned World Championship winners after Bordeaux drama

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Zain Davids of South Africa celebrates after winning the Men's Cup Final Match between Fiji and South Africa on day two of the HSBC SVNS Series at HBF Park on February 08, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Janelle St Pierre/Getty Images)
Comments
4 Comments

South Africa have been crowned the 2026 HSBC SVNS World Championship winners during a dramatic day of action in Bordeaux. The Blitzboks nearly missed out on the quartersaltogether but have now earned the circuit’s top prize, having defeated Fiji 14-12. 

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Argentina were ranked second on the standings ahead of the season finale, but they were left to fight for ninth at the SVNS event after losses to France and New Zealand. Third-place Australia bundled out of World Championship contention with a quarter-final defeat. 

That meant South Africa, who were preparing for a shot at revenge against Fiji after a thriller earlier on day two, were in control of their own destiny. If the Blitzboks beat Fiji, they would have guaranteed themselves the World Championship crown. 

VIDEO

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Fiji opened the scoring with two quick tries, including one to Viwa Naduvalo in just the second minute. Naduvalo was shown a yellow card just before the break, with Sebastiaan Jobb touching down for South Africa in the final play. 

Jobb raced away for his second of the match early in the second half, as the Blitzboks took the lead for the first time. South Africa had plenty of ball inside Fiji’s half but no more points were scored, seeing them through to the semis and securing the World Championship title.

The Blitzboks were the best men’s team throughout the regular season, taking out four of the six HSBC SVNS 1 events. South Africa earned the regular season title at SVNS New York and carried that dominance into the World Championship. 

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South Africa won the fan favourite Cathay/HSBC Hong Kong Sevens for the first time and made the big dance at SVNS Valladolid last weekend. They were regularly the team to beat at SVNS events this season and can now add the World Championship title to their list of successes. 

“In South Africa rugby is like a religion,” South Africa’s Ricardo Duarttee told RugbyPass on day two in Bordeaux. 

“Five out of seven tournaments, I think we can really be glad and be proud of what we did in this green and gold jersey.  

“We’re not perfect but I think we gave it our best shot and at times we were the best, and at times there were teams that were just better than us on the day. But I think we are the best team in this division at the moment and we just have to start not just pitching up one day… every day being the best system in the world.” 

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Comments

4 Comments
E
EG 7 days ago

Well done Blitzboks, you all are amazing sportsmen….. Respect to you guys and Congratulations 🎊 🎉

R
RoryMac 7 days ago

Well done boys! Another dominant season. Deserved World Champions again!

D
Drewski 7 days ago

Blitzboks by far the best team this season. Fully deserved.

J
J Marc 8 days ago

At seven, you get a yellow for about every Knock on but only a penalty for starting a brawl. I wonder if all this is allways logical…

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The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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