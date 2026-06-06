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Sevens

USA still unbeaten in Bordeaux as Kristi Kirshe stars against Canada

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Kristi Kirshe of the USA at SVNS Bordeaux. Picture: World Rugby.
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The USA will put their undefeated record at HSBC SVNS Bordeaux on the line when they take on home side France for a spot in the semi-finals. With the quarter-final matchups now set, the SVNS World Championship title race is set for a dramatic run home at Stade Atlantique. 

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World Championship leaders Australia and contenders New Zealand have charged into the Cup knockouts with perfect 3-0 records. Katelyn Vahaakolo and Risi Pouri-Lane were first to strike as the Black Ferns Sevens ran away with a 38-7 win over France. 

Australia are also through to the quarters after flying through the group stage with three wins from as many matches, finishing with a +78 points differential. But of all the pool matches on the second day in Bordeaux, another chapter in the North American sevens rivalry stands out. 

VIDEO

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

Canada and the USA were both yet to drop a game when they went head-to-head in a blockbuster Pool C showdown on Saturday afternoon. USA captain Kristi Kirshe changed the game with a double, as the Women’s Eagles got the job done 33-22. 

Charity Williams continues to impress for the Canadian side, racing away for a double in the 11-point defeat. 2025 Rugby World Cup star Asia Hogan-Rochester was another one of the try-scorers for Canada, but the USA did enough to secure top spot out of the group. 

“Both teams get up for it equally high every time we play each other and I think everyone feeds into it. Every time we play each other it’s a North American rivalry,” Kirshe told RugbyPass in Bordeaux. 

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“It’s a pretty even rivalry. We go back and forth and it’s always one of our most physical games so we definitely get up for it. 

“We’ve been growing all year… but we knew this weekend was going to feel hard. Two back-to-back tournaments, so coming out yesterday we were lucky to come out with two winsbut I don’t think we played the type of rugby that we know we can play. 

“Coming in today, it was really just about delivering a performance that we can be proud of and elevating from yesterday and i think we did that. Now it’s about elevating as we go through each of the next games.” 

The USA are looking to build on last weekend’s promising campaign at SVNS Valladolid, which saw them defeat Series giants Australia in the group stage. Those two sides met again in the Cup Final, but the Aussies were too good in that one. 

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Ariana Ramsey has been nominated for World Rugby’s Sevens Player of the Year and Tahna Wifley is in the running for SVNS Rookie of the Year. This is a team that continues to build after finishing the regular season third overall. 

The USA also hold a unique slice of history this season, as the only side who have beaten the top two sides on the circuit. They defeated the Black Ferns Sevens in Dubai and the Aussies last week in Valladolid. 

“So much belief. This group is growing together. Coming into this year we’re a pretty young team and i think that we’ve built together all year,” Kirshe said. 

“I think we’re the only other team on the Series that’s beat both Australia and New Zealand this year so we know we are capable of it. Now it’s just trying to figure out how to do it more consistently. 

“We’ve got the right group and we’re always trying to get better together.” 

Canada will look to bounce back when they take on Fiji in the first women’s quarter-final at 5:28 pm local time. Japan will then take on New Zealand, after they progressed as the second-best third-placed team. 

The USA play France in front of a passionate Bordeaux crowd at 6:12 pm, before Australia take the field for a clash with Spain. Spain finished third in Pool C, finishing with five points after close losses to the USA and Canada. 

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Women’s Cup quarter-finals at HSBC SVNS Bordeaux 

Fiji vs Canada at 5:28 pm

New Zealand vs Japan at 5:50 pm

USA vs France at 6:12 pm

Australia vs Spain at 6:34 pm

 

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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