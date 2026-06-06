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Sevens

SVNS World Championship race set for final-day showdown

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Teagan Levi of Australia at HSBC SVNS Bordeaux. Picture: World Rugby.
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The 2026 HSBC SVNS World Championship title will be decided on the final day of the season, with contenders progressing to the semi-finals in Bordeaux. Australia are two wins away from the circuit’s top prize, but what lies ahead if far from predictable. 

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Jorja Miller scored twice as the Black Ferns Sevens punched their ticket to the final four with a 35-22 victory over Japan. New Zealand are now set for a semi-final showdown with Canada, who bounced back from an earlier defeat to beat Fiji 29-14. 

Canada were yet to lose heading into day two at Stade Atlantique but ended up finishing second in Pool C after losing to North American rivals the USA. The USA have since extended their unbeaten streak to four matches, now set to face a side they played twice last week. 

VIDEO

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

The USA stunned SVNS giants Australia during the pool stage at SVNS Valladolid last week, before facing that same side in the big dance at Estadio Jose-Zorilla. But the Aussies returned to winning ways in the big dance, securing their first SVNS title since early December. 

Australia got the job done against Spain 14-0, seeing them take another step closer to the World Championship crown. But USA captain Kristi Kirshe seemed supremely confident earlier on day two, as they continue to build towards something special.  

“So much belief. This group is growing together. Coming into this year we’re a pretty young team and i think that we’ve built together all year,” Kirshe told RugbyPass in Bordeaux 

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“I think we’re the only other team on the Series that’s beat both Australia and New Zealand this year so we know we are capable of it. Now it’s just trying to figure out how to do it more consistently.  

“We’ve got the right group and we’re always trying to get better together.” 

It looked like it was going to be a scoreless first half between the USA and France, before the away side changed the game through Sammy Sullivan. Sullivan made a break from well inside the USA half, touching down to give the USA a 5-0 lead. 

World Rugby Sevens Player of the Year nominee Ariana Ramsey added to the USA’s lead with a runaway effort early in the second half. There was no further changes to the scoreboard, as the USA made it through to another semi-final. 

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It took Australia more than 10 minutes to score against Spain, who had twice failed to find the sideline with penalty kicks for touch. The Aussies eventually made the most of the possession given to them, with Heidi Dennis breaking through Spain’s defensive line.

Australia co-captain Isabella Nasser won a pilfer penalty with one minute remaining, as the SVNS World Championship leaders kept their title hopes alive in Bordeaux.

HSBC SVNS Bordeaux women’s results: day two 

Pool A 

Argentina 17–5 South Africa 

New Zealand 38–7 France 

Pool B 

Fiji 28–24 Brazil 

Australia 35–7 Japan 

Pool C 

Spain 29–10 Great Britain 

USA 33–22 Canada 

Cup Quarter-finals 

Canada 29–14 Fiji 

New Zealand 35–22 Japan 

USA 12-0 France

Australia 14-0 Spain

9th Place Semi-finals 

Brazil vs Great Britain (to be played) 

Argentina vs South Africa (to be played) 

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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