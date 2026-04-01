Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Super Rugby Pacific

Wallabies great: Waratahs win ‘a springboard’ before Chiefs clash

Waratahs players celebrate victory during the round seven Super Rugby match between ACT Brumbies and NSW Waratahs at GIO Stadium, on March 27, 2026, in Canberra, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)

Wallabies great Matt Burke has described the NSW Waratahs’ nail-biting 30-28 win over the ACT Brumbies in Canberra as “a springboard” before facing the Chiefs, with the men in Cambridge Blue sitting just outside the top six.

New South Wales started the Super Rugby Pacific campaign 2-0 after beating the Queensland Reds and Fijian Drua at Sydney’s Allianz Stadium, before dropping their next three matches to some of the competition’s form sides.

The Tahs were beaten 59-19 by the current ladder-leading Hurricanes, lost to the Reds 26-17 at Brisbane’s Suncorp Stadium, and were defeated by the Blues 35-20 in Sydney. Beauden Barrett and AJ Lam helped lead the charge as the Blues completed a comeback win in round six.

It wouldn’t get any easier for the Waratahs, who had the Brumbies up next in the nation’s capital. Dan McKellar’s side ended up claiming a two-point victory, with the accurate goal-kicking boot of rookie Sid Harvey helping the Tahs claim their first win in Canberra in eight years.

“There wasn’t a great deal of fanfare afterwards… it wasn’t as if they had just won the competition, knowing that you’ve got to be able to do a job and the job was to go out and put pressure on the Brumbies,” Burke said on Stan Sport’s Between Two Posts.

“There was some individual moments that were great; Jorgo down the left hand side when he stole, took off and Joey Walton ends up scoring.

“It was a defining moment that needed to be done because what happened the week before, they just didn’t score against the Blues and gave up that 15 point advantage at the time.”

There are four New Zealand sides in the top six, with the Hurricanes and Blues leading the way as the mid-way point of the regular season nears. The Brumbies and Reds are the next two teams back, while the Chiefs and Crusaders round out the top six.

Ex-Australia U20s captain to start as Waratahs brace for ‘big challenge’

Former Australia U20s captain Teddy Wilson is set for his first start of the 2026 Super Rugby Pacific season.

The Crusaders are sixth with a 3-3 record, which is the same amount of wins that both the Tahs and Highlanders have. That sets the scene for this week’s three-game round over the Easter weekend, with four of the top six teams in action.

“Now it’s a bit of a springboard,” Burke added.

“Going over the Chiefs this weekend is going to be incredibly difficult but the Brumbies beat the Chiefs the other week so how does that work in the big scheme of things?

“That ladder around the number six are is getting really packed at the moment… it’s starting to get a bit full around that area which is great for the competition.”

Former Australia U20s captain Teddy Wilson comes into the Waratahs’ starting side to face the Chiefs, with coach McKellar making a few changes to the First XV. Charlie Gamble and Triston Reilly are other notable inclusions in the run-on team.

McKellar has selected two Wallabies on the wings, with Max Jorgensen and Andrew Kellaway set to line up on the edges. At fullback, Super Rugby Pacific’s Rookie of the Year leader Harvey will wear the No. 15 yet again.

Harvey remained cool, calm and composed under pressure last time out against the Brums, slotting a few penalties late to help see the Tahs home. The former Australia U20s and HSBC SVNS Series ace will start at fullback for the third match in a row on Saturday.

“He’s got some poise about him to start with,” Burke explained.

“His stand over the ball and his poise over the ball, he wants to kick the goal and that’s the best part of a goal kicker. He’ll be in this team for a while now because he adds to the scoreline.

“He’s a young kid given the responsibility and sometimes that responsibility just thrives on you and he’s owning it at the moment.”

Ollie Sapsford: Brumbies lock in ‘incredibly valuable’ back on new deal

Why ‘natural athlete’ Zac Lomax is ready for Super Rugby debut

Blues trio signed to historic three-year deals

'My advice to Henry': Lawrence Dallaglio hands Pollock 'be mindful' warning

{{item.title}}

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

Comments on RugbyPass

G
GP 55 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
