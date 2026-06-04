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46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
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FT
18 - 14
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20 - 11
FT
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Super Rugby Pacific

'Thought I was losing it': Jock Campbell surprises himself with 2026 form

Jock Campbell of the Reds looks on during the tour match between Queensland Reds and British & Irish Lions at Suncorp Stadium on July 02, 2025 in Brisbane, Australia. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)
Comments
1 Comment

Thanks to his grandmother, Jock Campbell hasn’t been able to ignore the hype around a potential Wallabies return.

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The Queensland Reds fullback laughs it off but admits, after allaying fears that “getting old” had robbed him of his pace, he’s ready if called on next month.

Campbell, who turned 31 in May, is readying for an aerial barrage in Saturday’s Super Rugby Pacific qualifying final against the Chiefs on what’s expected to be a cold, wet Hamilton night.

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He’s riding a fresh wave of confidence, though, buoyed by the fact that his pace has returned after an off-season slowed by hamstring and back issues.

“I have got faster, and when you feel it coming back, it’s a snowball of confidence,” Campbell told AAP.

“There were a couple of years there, I kind of thought I was losing it because I was getting old.”

Campbell played four Tests on the 2022 European tour under Dave Rennie.

He started against France, scoring a try and sending Lalakai Foketi on his way for an incredible full-field effort, but fell off a tackle as the hosts scored the match-winner in a 30-29 loss.

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Campbell then defied a midweek illness to start in a loss to Italy, then came off the bench as Australia came from behind to beat Wales.

Rennie was sacked after that tour, with Eddie Jones’ arrival triggering a wave of change and sending Campbell back down the depth charts.

“It was a hell of an experience and a bit of a whirlwind 24 months for all players really, not just me,” he said.

“But it gave others opportunity … bad for some, good for others, and that’s just sport.”

Team Form

Last 5 Games

Team Logo
46 - 24
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59 - 34
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36 - 32
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Team Logo
42 - 12
Team Logo
Team Logo
21 - 31
Team Logo
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46 - 24
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Team Logo
45 - 24
Team Logo
Team Logo
31 - 33
Team Logo
Team Logo
19 - 14
Team Logo
Team Logo
21 - 31
Team Logo
4
Wins
2
2
Streak
1
29
Tries Scored
20
83
Points Difference
-14
1/5
First Try
2/5
2/5
First Points
1/5
4/5
Race To 10 Points
2/5
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Brumbies fullback Tom Wright was in sizzling form before suffering a long-term knee injury on Wallabies duties last year.

In his absence, the Wallabies haven’t nailed down an option and, ahead of next month’s home Tests against Ireland, France and Italy, Wright is yet to recapture his best since returning.

Good form has naturally thrust Campbell back into the conversation, a fact he’s aware of thanks to his proud family.

“I try not to read too much, but my grandma might have flicked some articles on to me; they’re big fans of mine,” he said.

“But I’d back my ability if I ever get a chance again, and Joe (Schmidt) is a good communicator, to be fair.”

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Reds coach Les Kiss, who will take over from Schmidt after those three July Tests, said Campbell’s improved contact work in tackles had added another layer to his game.

“He turns little moments into something,” Kiss said.

Australian teams are 0-21 in Super Rugby finals played in New Zealand, with the Reds losing there in each of the past four years.

“We haven’t got over that hump, and if we didn’t again it would feel a bit empty,” Campbell said.

“But I’ll show a bit of restraint in talking about how we’re different this year.

“It’s all about actions; we’ve just got to go and do it – and a few times if we want to go further, not just once.”

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Comments

1 Comment
u
unknown 5 days ago

Jock is a VG player unfortunately he doesn’t defend well .

His form at test level hasn’t been great .

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Comments on RugbyPass

c
cnw 16 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 18 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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