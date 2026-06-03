Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Super Rugby Pacific

Queensland Reds facing 'trauma' ahead of playoffs against stacked Chiefs

Tate McDermott of the Queensland Reds leads the team off the field following the warm up during the round eight Super Rugby Pacific match between Chiefs and Queensland Reds at FMG Stadium, on April 04, 2025, in Hamilton, New Zealand. (Photo by Michael Bradley/Getty Images)
Comments
Comment

Familiar territory might trigger some “trauma” for Les Kiss but the Queensland Reds coach has backed his team to show how they’ve improved during his three seasons at the helm.

ADVERTISEMENT

The Reds will play the Chiefs in a Saturday Super Rugby Pacific quarter-final in Hamilton.

It’s the side’s fifth-straight qualifying final appearance and second time in three years they’ll attempt to make history at FMG Stadium Waikato.

Video Spacer

Segner v Fainga’anuku – battle between old friends | RP

Blues openside flanker Anton Segner tells the Aotearoa Rugby Pod about his clash with Crusaders hybrid Leicester Fainga’anuku, one of his oldest friends in New Zealand.

Watch now

Video Spacer

Segner v Fainga’anuku – battle between old friends | RP

Blues openside flanker Anton Segner tells the Aotearoa Rugby Pod about his clash with Crusaders hybrid Leicester Fainga’anuku, one of his oldest friends in New Zealand.

Watch now

Australian teams are 0-21 in Super Rugby finals played in New Zealand and the Reds haven’t come close in the last two, trailing 28-0 and 27-0 in eventual losses to the Chiefs and Crusaders under Kiss.

“Thanks for the trauma,” Kiss, who will take over as Wallabies coach in August, said of those slow starts.

“But we’re a team now that handles those things a lot better.”

Kiss can lean on the strides made in development, leadership, culture and positional depth but knows that’s not how his Ballymore tenure will be judged.

“The ‘W’ is the big thing in sport and that’s the true measure of success in a lot of ways,” he said.

ADVERTISEMENT

“These boys are hungry for a win and want to take another step forward.

“That’s the mission. We’ve got to stand up and then let’s see.”

Queensland will be without Hunter Paisami (knee) and versatile forward Seru Uru (back), replaced by Filipo Daugunu in the centres and Joe Brial in the back row.

Hooker Josh Nasser and form fullback Jock Campbell, rested against Fijian Drua last week, are the other changes to the starting line-up with Matt Faessler and Treyvon Pritchard moved to the bench.

The Chiefs have recalled seven All Blacks, including flyhalf Damian McKenzie from concussion, captain Luke Jacobson in the back row and utility back Leroy Carter on the bench.

ADVERTISEMENT

Sione Ahio is the only non-All Black in the Chiefs’ forward pack, with 10 of the starting 15 and half of the bench having worn the black shirt.

They have won 10 of their last 13 games against the Reds, including a 10-point defeat in Brisbane a month ago.

Wet, cold conditions are expected but Kiss is encouraged by his side’s improved set piece in recent weeks, helped by the return of lock Josh Canham.

“We’ve got a plan, got belief, got confidence, let’s go do it,” he said.

“It’s a big game for them as well, don’t forget. They don’t want to be a team that loses at home.

“We can scare them, that’s for sure. It’s got the makings of a classic contest.”

Watch Super Rugby Pacific live and free on RugbyPassTV in the USA! 

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 11 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 13 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close