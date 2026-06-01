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PWR

PWR Round 17 talking points: What does Gloucester Hartpury's stumble mean?

BRISTOL, ENGLAND - MAY 30: Exeter Chiefs' Claudia Moloney-MacDonald celebrates scoring during the Premiership Women's Rugby match between Bristol Bears Women and Exeter Chiefs women at Shaftesbury Park on Saturday 30th May 2026 in Bristol, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
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After a two month slumber Premiership Women’s Rugby returned for Round 17. Good things often come to those who wait. We definitely got treated to some good things.

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The weekend started with a shock as Gloucester Hartpury lost a first game for the first time in a year and a half as Trailfinders Women eked out a 41-39 win in West London. It was a result that also secured Barney Maddison’s team with the final play-off spot.

A day later Exeter Chiefs were in a formidable mood and subjected Bristol Bears to a 57-5 loss at home, while Harlequins bagged a 50-29 victory over Leicester Tigers.

VIDEO

At Sunday lunchtime, Saracens went to the East Midlands and racked up a 62-24 bonus point win over Loughborough Lightning, as Sydney Gregson scored five tries in the East Midlands.

Here are three talking points from Round 17…

Can Gloucester Hartpury still be considered favourites?

Pregnancies. Injuries. Impending departures. These three topics swirled around Gloucester Hartpury ahead of their away fixture at Trailfinders Women on Friday night.

A combination of all three, potentially, opened the door to their 41-39 loss to the London club. The first defeat that the club has experienced in almost 18 months.

The truth is, coming into the contest Dan Murphy’s Circus looked a far different team. With Natasha ‘Mo’ Hunt and Tatyana Heard both injured, Zoe Stratford away with pregnancy, along with the news that Stratford, Heard and Sarah Beckett are all bound for Sale Sharks in the Summer, the notion of a fourth PWR title in as many years stood on unsteady ground.

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Combine that with coming up against an excellent Trailfinders outfit – who were out to claim the final semi-final spot – it was the perfect formula for an upset. We certainly got one.

It was not like Trailfinders had it all their own way. Gloucester Hartpury bossed large sections of the first half. It took a Haidee Head try on the stroke of half-time to hand the hosts the lead in West London and it was Rosie Inman’s 68th minute penalty that made the game insurmountable for the English champions. Even if Neve Jones and Abigail Pritchard’s late tries took things right to the buzzer.

Cue celebrations for Trailfinders and a little bit of soul-searching for Gloucester Hartpury.

One loss does not make Murphy’s team a soft touch. Hardly that. What it does is open the door a little bit. Saracens have been beaten twice this season by the reigning champions, although missing faces and the vast difference in international experience can give Alex Austerberry cause for optimism about what result a final could end with.

At the very least all this is food for thought. And, just how Gloucester Hartpury react this weekend at Kingsholm Stadium against Bristol Bears will be of great interest.

We are all set for the semi-finals

Trailfinders’ win locked up the fourth and final PWR spot for the play-offs. With Lionesses striker Chloe Kelly in the stands, Kate Zackary captained the side to knockout rugby for the very first time.

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It means the Londoners will join Gloucester Hartpury, Saracens and Exeter Chiefs in the final four in two weekends’ time.

Steve Salvin’s Exeter tightened their grip on third with a 57-5 win over Bristol Bears at Shaftesbury Park. It was a comprehensive performance from Chiefs, who saw returning internationals Flo Robinson, Claudia Moloney-MacDonald and Francesca Granzotto get braces.

Maisy Allen, Hope Rogers and Sabrina Poulin also got over the whitewash in the fixture too. Now the side are five points ahead of Trailfinders and welcome a Sale Sharks team to Sandy Park this Sunday riding the high of their best-ever season.

Trailfinders, meanwhile, are off to Saracens. A tough afternoon, even at the end of the season. Should the West London club want to leap up to third, they would require a bonus point win with a 103 point winning margin and for Sale not let Exeter get anything from their home finale. A fairly unlikely occurrence.

Can a bonus point be Leicester’s catalyst to a brighter future?

For over a month there has been a renewed outlook about what future lies in store for Leicester Tigers.

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Bottom of the league all season, the club has been buoyed by confirmation that there will be a “enhanced strategy for growth and additional commitment” from next season.

“We’re super excited but the pressure’s now on because we’ve got that funding,” Fraser Goatcher, Leicester’s Director of Rugby, told BBC Radio Leicester last week.

“We’ve got to go and make it work now. It’s put us in a place where we can be really excited for next season.

“I’m really pleased that we’ve retained most of the core squad and there are some exciting signing announcements to come pretty soon, so there are big things coming.”

Of course, none of this does much for Tigers immediately. They are consigned to ninth in the league. Nothing will change that. Nothing can. What we can be certain of is that the future will be brighter in the East Midlands.

Already one of those signings has been announced. Ahead of next season incumbent Wallaroos Player of the Year, Tabua Tuinakauvadra, will join the club. It is a piece of recruitment that displays the desire for improved performances.

In Round 17, against Harlequins at the Twickenham Stoop, Tigers picked up just their second point of the season as a 50-29 loss yielded a try scoring bonus point. This included a try for 18-year-old scrum-half Zara Pickwick, two for Jemima McCalman and another for South Africa hooker Micke Gunter. There was even a Kristin Bitter penalty.

All of a sudden Leicester have a renewed confidence. A swagger that was absent for a good chunk of the season to date. Coupling that with a refreshed squad and greater breadth of quality provides a real optimism.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 11 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 12 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 58 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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