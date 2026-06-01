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PWR

Tuinakauvadra to join Leicester as Rugby Australia allow players to make PWR moves


BRIGHTON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Tabua Tuinakauvadra of Australia celebrates victory with teammates Caitlyn Halse and Desiree Miller during the Women's Rugby World Cup 2025 Pool A match between England and Australia at Brighton & Hove Albion Stadium on September 06, 2025 in Brighton, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
Comments
4 Comments

Tabua Tuinakauvadra spearheads a “select group” of Wallaroos that Rugby Australia have allowed to join Premiership Women’s Rugby clubs.

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Incumbent Wallaroos Player of the year, Tuinakauvadra, will join Leicester Tigers for the PWR 2026/27 season.

The 23-year-old has signed a contract with the East Midlanders that concludes at the end of April, which will release her for the 2027 editions of the Pacific Four Series and Super Rugby Women’s.

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Tuinakauvadra will be the first of several Wallaroos to join PWR clubs in the months to come after players and Rugby Australia made a collaborative agreement to allow players an opportunity to play club rugby during the Australian offseason.

“With a home Rugby World Cup on the horizon, Rugby Australia is committed to exposing the Wallaroos to world-class competition wherever possible,” Peter Horne, Rugby Australia’s Director of High Performance, said.

“The opportunity to collaborate with PWR will allow a select group of Wallaroos to sharpen their skills during our off-season following a comprehensive ten Test programme and Super Rugby Women’s season in 2026.

“Gaining experience in a competition like the PWR will be invaluable for the players’ development as we build a Wallaroos programme with the goal of competing on the final weekend at the Rugby World Cup in 2029.”

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Tuinakauvadra is the first signing of the 2o26/27 confirmed by Leicester. The club, who are currently bottom of the PWR table, have announced a spate of re-signings for next term, including the retention of USA Women’s Eagles back Tess Feury and five-cap Wallaroo, Jemima McCalman.

The capture of the 23-year-old is also a statement of intent from Tigers, who in recent months confirmed they had established an “enhanced strategy for growth and additional commitment” to their women’s team.

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After surgery in February, Tuinakauvadra is expected to make her return to the pitch this weekend for the ACT Brumbies in their Super Rugby Women’s opener against the Queensland Reds.

“What can I say about Tabua?” Fraser Goatcher, Leicester Tigers’ Director of Rugby, said. “Wallaroos Player of the Year in 2025, she’s going to bring that ball-carrying prowess that we’ve been missing and she’s going to get us over the gain line regularly.

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“From speaking to Tabua, she’s going to bring a really good energy to our squad. She will definitely bring that X-Factor.”

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Comments

4 Comments
B
BC1812 8 days ago

I have a real problem with all these foreign imports. The other nations should be developing their own players, not at the RFU’s expense. The limits on non Red Roses qualified players in PWR match day squads across the season needs to be changed. Currently 10 of the average match day squads across the season can be overseas imports. This is denying aspiring Red Roses game time. I would reduce it to 8 or even less.

K
KwAussie 8 days ago

That’s really good news. The experiences she gets up north will only improve her as a player and help the Wallaroos.

C
Courtney20 9 days ago

I will say Leicester needs all the it can get. I guess this decision by RA will help clubs looking to fill the gaps caused by the mass exodus of the Celtic nations

C
Chris929 9 days ago

seems some are going some staying. Bristol for example losing emma orr, Ellian Clarke but keeping evie gallagher,lana skeldon and meryl smith so some are returning to take up full time contracts,others are not. welsh players jenna de vera and jasmine joyce were not getting regular game time anyway. There will be some gaps-but not sure we want them all taken up by overseas internationals-judging by the poor results of the england u21- we need to get more young english players playing pwr to help their development. That said leicester have been so far off the pace-them signing some quality is a good thing whoever they are.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 17 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 19 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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