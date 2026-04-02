Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Sevens

Key contests: Six pool matches to watch at the Hong Kong Sevens

Henry Hutchison of Australia runs the ball during the Men's 3rd Place Play-Off Match between New Zealand and Australia on day two of the HSBC SVNS Series at HBF Park on February 08, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Paul Kane/Getty Images)

The HSBC SVNS World Championship Series gets underway in Hong Kong this month, with 12 teams, three pools and all to play for.

ADVERTISEMENT

With the regular season in the rear view mirror and promotion and relegation also ahead, every game becomes important, as will the make-up of the winners of each of the three pools.

RugbyPass gives you a pick of the key matches to watch out for in each respective pool, and what a key result would mean for the wider competition.

VIDEO

South Africa Men vs Argentina Men – Pool A

Pool A of Hong Kong will have a distinctly Spanish feel, with Argentina, Uruguay, and Spain all in competition with regular season winners South Africa.

While the latter two will offer plenty of spice, the big clash to watch will be between the Blitzboks and Pumas 7s, a grudge match that has stretched back over several tournaments.

Argentina had a stranglehold on the regular season until this year, topping the ladder in 2024-25 before going out in finals, with South Africa being crowned champions.

ADVERTISEMENT

The sides also faced off in the Cape Town final earlier this year, with the defending champions coming out on top.

With the Pumas pulling off a bronze finish in New York, they’re coming into this fixture with some form behind them, but will need to be at their best to down the all-conquering Blitzboks.

Japan Women vs Brazil Women – Pool A

New Zealand will come into Pool A as heavy favourites, facing two of the bottom World Series teams and the last qualifying side of SVNS 2 in Brazil.

ADVERTISEMENT

This makes the fixtures against the other three sides very interesting, with Japan and Fiji on parity for competition points, but the former having a notably leakier defence.

It makes their clash against Brazil all the more fascinating, with the South Americans an out-of-nowhere addition to the finals.

After finishing last and fifth in the first two legs of SVNS 2, Brazil roared into life at home, stunning Spain and Argentina to win the São Paulo SVNS.

With the side looking very dangerous in attack at home, the Japanese will need to be on their toes when the sides face off in their final pool game.

Great Britain Men vs Germany Men – Pool B

Fiji will likely be heavy favourites to top Pool B in Hong Kong, the side having been the only men’s team to finish in the top three in all tournaments, winning the Singapore SVNS in an entertaining final against fellow Pool B competitors France.

The focus then shifts to relegation equations, and in both the men’s and women’s competitions Great Britain have a target on their backs.

Finishing last in the past four tournaments, the British are a prime target for Germany, who had a barnstorming SVNS 2 despite finishing in last in Brazil.

Winning the Nairobi SVNS and picking up the silver in Uruguay saw the Germans get over the line of qualification with time to spare, and with 2026 already proving a big year in German rugby, qualification to the World Series starts with victory over Great Britain.

Great Britain Women vs South Africa Women – Pool B

The 2025-26 women’s series has been a difficult one for Great Britain, the side finishing last in every event and having an ugly points differential of -950.

Australia will likely be the favourites for Pool B after Canada’s own underperforming series, which means the door is open for the South African women’s side to pounce on the British.

A disappointing finish in São Paulo has been the only blemish in 2026 for the Blazeboks, with the side winning the SVNS 3 tournament in Dubai to qualify for SVNS 2, then backing it up with poll finishes in Nairobi and Montevideo to lock in their finals spot.

With Great Britain being so far off the pace in the World Series, all four SVNS 2 sides will be targeting them in the hopes of taking their spot, which primes South Africa for a big tournament in Hong Kong.

Australia Men vs New Zealand Men – Pool C

Pool C is arguably the most open contest in the men’s and women’s competitions, with the two best performing SVNS 2 sides right in the mix with the middle of the World Series table.

However, in the men’s competition, it is hard to go past the Trans-Tasman rivalry, with the Australia-New Zealand men’s fixtures now as hotly contested as in the women’s competition.

Australia have had the rub of the green over the Kiwis in the last few tournaments, stunning everyone in New York to top Pool A and secure third place on the overall ladder.

However, with New Zealand producing disappointing finishes in both Vancouver and New York, the law of averages suggests the men in black will turn their form around soon, and few things get New Zealand rugby more hungry for success than finals footy.

USA Women vs France Women – Pool C

Of all the six pools this weekend, Pool C in the women’s competition offers the biggest question marks as to who will top the pile, with SVNS 2 champions Argentina and runners-up Spain expected to be more than a handful for the World Series sides.

However, the match to watch is a tense contest between the two sides who, across the entire regular season, were in a non-stop justle for third place: the USA and France.

The Americans will be favourites for this fixture, building into the season well before landing two third-placed finishes in Vancouver and New York.

However, they will face an unpredictable Les Bleus outfit, with the French experiencing a rollercoaster of results but two third-placed finishes of their own in Cape Town and Perth.

With the ladder now open again, both teams will be hungry to top Pool C, with the winner in the best position to catch the likes of Australia and New Zealand.

ADVERTISEMENT
Play Video
Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

4

Comments on RugbyPass

G
GP 46 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT