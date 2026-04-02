Key contests: Six pool matches to watch at the Hong Kong Sevens

Fiji will likely be heavy favourites to top Pool B in Hong Kong, the side having been the only men’s team to finish in the top three in all tournaments, winning the Singapore SVNS in an entertaining final against fellow Pool B competitors France.
The focus then shifts to relegation equations, and in both the men’s and women’s competitions Great Britain have a target on their backs.
Finishing last in the past four tournaments, the British are a prime target for Germany, who had a barnstorming SVNS 2 despite finishing in last in Brazil.
Winning the Nairobi SVNS and picking up the silver in Uruguay saw the Germans get over the line of qualification with time to spare, and with 2026 already proving a big year in German rugby, qualification to the World Series starts with victory over Great Britain.
Great Britain Women vs South Africa Women – Pool B
The 2025-26 women’s series has been a difficult one for Great Britain, the side finishing last in every event and having an ugly points differential of -950.
Australia will likely be the favourites for Pool B after Canada’s own underperforming series, which means the door is open for the South African women’s side to pounce on the British.
A disappointing finish in São Paulo has been the only blemish in 2026 for the Blazeboks, with the side winning the SVNS 3 tournament in Dubai to qualify for SVNS 2, then backing it up with poll finishes in Nairobi and Montevideo to lock in their finals spot.
With Great Britain being so far off the pace in the World Series, all four SVNS 2 sides will be targeting them in the hopes of taking their spot, which primes South Africa for a big tournament in Hong Kong.
Australia Men vs New Zealand Men – Pool C
Pool C is arguably the most open contest in the men’s and women’s competitions, with the two best performing SVNS 2 sides right in the mix with the middle of the World Series table.
However, in the men’s competition, it is hard to go past the Trans-Tasman rivalry, with the Australia-New Zealand men’s fixtures now as hotly contested as in the women’s competition.
Australia have had the rub of the green over the Kiwis in the last few tournaments, stunning everyone in New York to top Pool A and secure third place on the overall ladder.
However, with New Zealand producing disappointing finishes in both Vancouver and New York, the law of averages suggests the men in black will turn their form around soon, and few things get New Zealand rugby more hungry for success than finals footy.
Of all the six pools this weekend, Pool C in the women’s competition offers the biggest question marks as to who will top the pile, with SVNS 2 champions Argentina and runners-up Spain expected to be more than a handful for the World Series sides.
However, the match to watch is a tense contest between the two sides who, across the entire regular season, were in a non-stop justle for third place: the USA and France.
The Americans will be favourites for this fixture, building into the season well before landing two third-placed finishes in Vancouver and New York.
However, they will face an unpredictable Les Bleus outfit, with the French experiencing a rollercoaster of results but two third-placed finishes of their own in Cape Town and Perth.
With the ladder now open again, both teams will be hungry to top Pool C, with the winner in the best position to catch the likes of Australia and New Zealand.
