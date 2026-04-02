Super Rugby Pacific

Brumbies dealt injury blow with rookie Kye Oates to miss rest of season

Kye Oates of the Brumbies in action during the round six Super Rugby match between ACT Brumbies and Chiefs at GIO Stadium, on March 20, 2026, in Canberra, Australia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images)

The ACT Brumbies will be without Super Rugby Pacific rookie Kye Oates for the remainder of the season, with the club confirming on Wednesday the outside suffered an ankle injury and has undergone surgery.

Oates, who has previously represented the Australia Sevens side and was part of the First Nations and Pasifika XV squad last July, debuted for the Brumbies in their round four defeat to the Queensland Reds in Canberra.

Coach Stephen Larkham described Oates as a “naturally gifted athlete” after the Brumbies roster for the 2026 season was announced. The 26-year-old has since started in all three appearances for the club, including other fixtures away to the Fijian Drua and at home to the Chiefs.

But the winger will take no further part in the 2026 Super Rugby Pacific campaign. In an update on social media, the club confirmed Oates has had surgery after sustaining an injury while playing for the Brumbies Runners last weekend.

 

“The ACT Brumbies can provide the following injury update following last weekend’s Brumbies Runners fixture,” the post reads.

“Outside back Kye Oates has sustained an ankle fracture-dislocation and has undergone immediate surgical repair. He will miss the remainder of he season and is expected to be sidelined for approximately 12 weeks.”

In other Brumbies news, the club confirmed on Thursday that New Zealand-born Australia A representative Ollie Sapsford has re-signed for two more years, with an option for a third. That would see the utility back remain in Australia’s captain through to the end of 2029.

The New Zealander, who has started in both the centres and outside backs during his 58 appearances for the Brumbies, has become an “incredibly valuable” member of the roster since making the move across the Tasman before the 2022 season.

“Ollie’s been outstanding for us. He’s really grown into a leader within the group, so it’s great to have him staying on,” coach Larkham explained.

Related

Ollie Sapsford: Brumbies lock in ‘incredibly valuable’ back on new deal

New Zealand-born Australia A representative Ollie Sapsford has re-signed with the ACT Brumbies for two years, with an option for a third.

Read Now

“He’s moved around a bit in the backline, but no matter where he’s played, he’s delivered. That kind of versatility is incredibly valuable across a long season.”

Brumbies Director of Performance Cameron Treloar added: “Ollie’s developed into a key leader within our program, and that’s something we place a lot of value on. We’re building a squad around players who drive standards and set the example for those coming through.

“Securing him is a big result for us. His experience and influence, both on and off the field, are critical as we continue to push this group forward.”

The Brumbies are third on the Super Rugby Pacific ladder after seven rounds, boasting a 4-3 record that includes a win over defending champions the Crusaders in Christchurch, and beating both the Blues and Chiefs in Canberra.

But the Canberra-based outfit will look to bounce back following their bye this week, having fallen to arch-rivals the NSW Waratahs 28-30 in a thriller last time out. Second-rower Lachlan Shaw recorded his first career double as the round seven Australian derby came down to the wire.

But the accurate goal-kicking boot of Sid Harvey, who is the Super Rugby Pacific Rookie of the Year front-runner after seven rounds, gave the visitors a nine-point advantage with less than 10 minutes remaining.

Recommended

New report details source of Ardie Savea's All Blacks frustrations

Mike Blair: 'I regret my time with the British and Irish Lions'

Wallabies great: Waratahs win ‘a springboard’ before Chiefs clash

Ollie Sapsford: Brumbies lock in ‘incredibly valuable’ back on new deal

Trending on RugbyPass

1

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

2

Patrick Schickerling: ‘I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions’

3
3

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
4

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
5

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
6

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
7

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
8

‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

46

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

4

Comments on RugbyPass

G
GP 35 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 51 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
