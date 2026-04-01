International

Mike Blair: 'I regret my time with the British and Irish Lions'

Lions player Mike Blair looks on during British and Irish Lions training at Bishops School on June 15, 2009 in Cape Town, South Africa. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

The new All Blacks attack coach is a man with 85 Test caps for a rival nation and a sense of regret over his time with the British and Irish Lions, both of which will influence his coaching in the New Zealand camp.

Former Scotland captain Mike Blair says he’s “thrilled” to be appointed attack coach in Dave Rennie’s new All Blacks set-up, having taken a unique route to the job.

The 44-year-old has worked with Rennie twice already, once at Glasgow and again in his current role at Kobe, earning the former Wallabies coach’s favour early on with his understanding of the game.

But one experience in his playing career has left a sour taste. As he recalled this week on the Aotearoa Rugby Pod, Blair’s time with the British and Irish Lions in 2009 remains a motivating factor that he’ll carry into his new job.

“I’ve got, in the back of my mind, that this is a nice job to have, but my work starts once we get in,” Blair explained in an exclusive interview, which is available on RugbyPass TV.

“I had big regrets when I got chosen for the British and Irish Lions, and I was pleased I’d been selected for it, but I didn’t make the most of my opportunity. And I regret my time with the British Lions.

“So this is almost — I see this as an opportunity to fix that, to have another go at this, where I’ve been given this great job, and great title. But my work starts once we get in and once the results start happening. Once I see what we’re able to achieve on attack.”

Blair has joined an exclusive club of individuals who have represented both the Lions and New Zealand in some capacity, bringing knowledge of the northern-hemisphere game that the previous All Blacks regime was criticised for lacking.

Related

The '14 seconds' of All Blacks attack inspiring Mike Blair's game plan

New All Blacks attack coach Mike Blair has described how the first 14 seconds of his first Test against the All Blacks became a formative experience that has shaped his understanding of the team's DNA.

Read Now

Blair made the transition from playing to coaching at Glasgow in 2016, and by 2021, he was named head coach of Edinburgh. In an unconventional move, however, he opted not to continue in the role in 2023, instead wanting to dial in on attack and rekindle his partnership with Rennie in Japan.

“The attack stuff is one I’m passionate about. I love getting players better. I love the detail around how to beat a particular defence, the different ways of doing that,” he said.

“I found the role with Edinburgh, as a head coach, there wasn’t huge support from a director of rugby or CEO or anything like that. So a lot of the recruitment, the man management, everything fell on my plate, and as a result, that took away from my ability to coach the attack.

“I did coach the attack, but I felt I wasn’t able to fully focus on the full bits of detail. And I was churning out ideas, but there wasn’t the right kind of detail behind it.

“It was a pretty big decision to turn down another contract as a head coach because of what comes with that; there are only two jobs in Scotland as a head coach. So I think it was a brave call, but for me, it was the right call.

“I enjoyed elements of the game, but the ability to just focus on attack and one area was something that I was really keen to do.”

Comments

2 Comments
j
jclaytonf 7 days ago

Blair has a mouth on him. He is quoted in Planet Rugby criticising Wayne Smith which is not an auspicious way to start a reign on the All Blacks coaching staff!

R
RD 7 days ago

Wayne's AB head coaching was … less said the better! He is not untouchable or without mistakes.

Comments on RugbyPass

G
GP 48 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
