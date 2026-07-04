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Nations Championship

Joe Schmidt responds to Ben Donaldson’s last-gasp penalty miss

Finn Morton Finn Morton
at Allianz Stadium, Sydney

Ben Donaldson of the Wallabies looks dejected as Tom O'Toole of Ireland celebrates victory during the Nations Championship match between Australia Wallabies and Ireland at Allianz Stadium on July 04, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Kolbe Photography/Getty Images)
Comments
3 Comments

Wallabies coach Joe Schmidt will continue to back Ben Donaldson, who missed a difficult penalty attempt in the last play of a heartbreaking 33-31 Nations Championship defeat to Ireland in Sydney.

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An 80-minute Test true to its name came down to one final shot at the sticks, as the Wallabies looked to snatch the win in front of a record rugby crowd at Allianz Stadium. The fly-half had missed a kick at the poles about eight minutes earlier, and again would suffer the same fate.

‘Dono’ gave that kick everything and for a moment you could hear a pin drop at the Sydney venue, before cheers and cries from both fans began to echo throughout the stadium. There were even Wallabies players on the sideline who, for a second, appeared to believe the kick was going over.

VIDEO

But the attempt was pushed wide right of the sticks, with Ireland holding on for their sixth straight win against the Wallabies. The Irish had trailed from the 23-minute mark through to the dying stages of the Test, but stepped up with their own heroics when it counted.

It’s an agonising defeat for the Wallabies, but Schmidt and captain Harry Wilson led the messages of support for Donaldson. Dylan Pietsch had run over to Donaldson immediately after the missed penalty attempt, and the Wallabies will continue to get around their teammate.

“He’s got those kicks in him and they weren’t there tonight but we’re going to keep backing those guys,” Schmidt told reporters.

“We missed a couple of kicks early in the game as well so that’s the nature of it. We scored very wide in the very first try of the game so that was a missed kick even then and when it’s only a two-point ball game, they can be costly.

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“The players got around Dono straight away.”

Schmidt explained post-game that other things cost the Wallabies, and it wasn’t all down to the missed penalty at the end. The Wallabies coach acknowledged the team has to be better at “taking those because you’ve got to work so hard to get them.”

Pietsch, Jock Campbell, Josh Canham and Ryan Lonergan had touched down for a try each in the first half, as the Wallabies built up a strong lead. But Ireland had the final point-scoring say before the break, with Jamison Gibson-Park finishing off a superb attack.

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The two teams traded one try each early in the second term before the 23-minute standoff, with no team able to strike. Gordon, Donaldson and other playmakers were able to get the hosts into regular point-scoring opportunities, on the back of positive attacking rugby.

“I was really proud of the effort. I thought we created a lot of chances for ourselves,” captain Wilson explained.

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“I was really proud of our defence. I thought the boys turned up for each other and really wanted to try and win the physical battle and thought we did a good job there.

“It’s just our discipline there, especially in that second half, really hurt us. When you verse a team like Ireland, they definitely make you pay.”

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Comments

3 Comments
C
Cornucopia 5 days ago

Paddys scored off a forward pass. .. where was the VAR??

R
Rugby3 6 days ago

Ben Donaldson is just not international quality but because he is from Randwick he gets a free ride. Declan Meredith is much much better.

R
Rhyno Peterson 6 days ago

Well done Wallabies, nobody gave you the chance or through that it will come to the last kick… lessons learn

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 21 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 24 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 30 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 31 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 34 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 46 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 55 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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