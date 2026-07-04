Irish hero concedes Wallabies were 'very unlucky'

Hugo Keenan hailed Ireland for digging in deep and never giving up, securing themselves a sixth straight win against the Wallabies after winning 31-33 in their Nations Series opener in Sydney.
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Leinster full-back Keenan, 30, pointed out that the game could have gone either way until Australia’s Ben Donaldson missed a last-gasp long-range penalty which would have given the home side victory after Tom Clarkson’s late try edged the visitors ahead.
Instead, Ireland hung on in a game that saw both teams score five tries each, with the only difference being that Sam Prendergast recovered from a shaky start to the game and landed four conversions to keep his cool when it mattered the most.
VIDEO
Keenan was playing his first game for Ireland in over a year after a hip injury sidelined him after the Lions tour to Australia and then breaking his thumb in a pre-Six Nations camp in Portugal, and showed exactly what he has been missed by scoring one of Ireland’s tries.
“God, it was so tight, so intense, a proper Test match. But to be fair to the lads, we asked to make this crowd, these thousands in green, proud, and I think that’s exactly what we did.
Match Summary
0
Penalty Goals
0
5
Tries
5
3
Conversions
4
0
Drop Goals
0
141
Carries
126
10
Line Breaks
4
10
Turnovers Lost
9
3
Turnovers Won
2
“We never gave up. We dug in deep, and at the end of the day, it just came down to a kick, so hard luck to Australia. They were very unlucky. Could have gone either way.
“They’ve (Australia) got some unbelievable ball carriers, some unbelievable threats at the breakdown. And they’re a top-quality side. We obviously have come up against them a few times between autumn and the Lions.
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“And we know what they can be like and how good they are. It was a proper Test match,” said Keenan who put in a superb first-half tackle on Joseph Sua’ali’i.
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Why didn't Lonergan kick in place of Gordon? He's much better there. Donaldson's last one was from a pretty hard position. Did someone tell him to kick? He should have gone for a lineout and stop searching for redemption after that kick vs Italy some years ago
I wonder whether he picked up an injury in the warm up. He and Donno did all the practice goal kicking before the match.
A cultural problem for decades in Australian Rugby. We have not produced an all round 10, I think ever. Noddy could kick, pass short, deceive but lacked a long pass and not the best defender. Larkham was just super in run, pass, defend, but couldn’t kick. Cooper Run, pass and sometimes defend but no goal kicking. Foley, no run, no pass, and a human turnstile and could occasionally kick. Gordon can run, pass, long pass, defend and brilliant vision but can’t kick. Donaldson can run, passes ok, puts in in Defence, generally a better kicker than most, but not top level. Meredith and Lynagh Jnr can kick better, but not World class standard.
Super game and brilliant from both teams.
I wouldn't have felt hard done by if Donaldson nailed his last kick.