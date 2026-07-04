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10:40
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16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
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Nations Championship

Irish hero concedes Wallabies were 'very unlucky'

Hugo Keenan/ PA
Comments
6 Comments

Hugo Keenan hailed Ireland for digging in deep and never giving up, securing themselves a sixth straight win against the Wallabies after winning 31-33 in their Nations Series opener in Sydney.

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Leinster full-back Keenan, 30, pointed out that the game could have gone either way until Australia’s Ben Donaldson missed a last-gasp long-range penalty which would have given the home side victory after Tom Clarkson’s late try edged the visitors ahead.

Instead, Ireland hung on in a game that saw both teams score five tries each, with the only difference being that Sam Prendergast recovered from a shaky start to the game and landed four conversions to keep his cool when it mattered the most.

VIDEO

Keenan was playing his first game for Ireland in over a year after a hip injury sidelined him after the Lions tour to Australia and then breaking his thumb in a pre-Six Nations camp in Portugal, and showed exactly what he has been missed by scoring one of Ireland’s tries.

“God, it was so tight, so intense, a proper Test match. But to be fair to the lads, we asked to make this crowd, these thousands in green, proud, and I think that’s exactly what we did.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
5
Tries
5
3
Conversions
4
0
Drop Goals
0
141
Carries
126
10
Line Breaks
4
10
Turnovers Lost
9
3
Turnovers Won
2

“We never gave up. We dug in deep, and at the end of the day, it just came down to a kick, so hard luck to Australia. They were very unlucky. Could have gone either way.

“They’ve (Australia) got some unbelievable ball carriers, some unbelievable threats at the breakdown. And they’re a top-quality side. We obviously have come up against them a few times between autumn and the Lions.

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“And we know what they can be like and how good they are. It was a proper Test match,” said Keenan who put in a superb first-half tackle on Joseph Sua’ali’i.

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Comments

6 Comments
m
massimo 6 days ago

Why didn't Lonergan kick in place of Gordon? He's much better there. Donaldson's last one was from a pretty hard position. Did someone tell him to kick? He should have gone for a lineout and stop searching for redemption after that kick vs Italy some years ago

J
JD Kiwi 6 days ago

I wonder whether he picked up an injury in the warm up. He and Donno did all the practice goal kicking before the match.

D
Dean 6 days ago

A cultural problem for decades in Australian Rugby. We have not produced an all round 10, I think ever. Noddy could kick, pass short, deceive but lacked a long pass and not the best defender. Larkham was just super in run, pass, defend, but couldn’t kick. Cooper Run, pass and sometimes defend but no goal kicking. Foley, no run, no pass, and a human turnstile and could occasionally kick. Gordon can run, pass, long pass, defend and brilliant vision but can’t kick. Donaldson can run, passes ok, puts in in Defence, generally a better kicker than most, but not top level. Meredith and Lynagh Jnr can kick better, but not World class standard.

C
Conrad 6 days ago

Super game and brilliant from both teams.


I wouldn't have felt hard done by if Donaldson nailed his last kick.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 20 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 23 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 30 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 33 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 46 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 54 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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