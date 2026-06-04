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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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Sevens

‘It’s a lift’: Darcy Graham already making an impact with GB Sevens

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

Scotland's wing Darcy Graham dives over the line to score the try to equal Scotland's try-scoring record during the Autumn Nations Series International rugby union test match between Scotland and Portugal at Murrayfield Stadium in Edinburgh on November 16, 2024. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Scotland and British & Irish Lions winger Darcy Graham has given the Great Britain Sevens side a major boost ahead of the SVNS World Championship stop in Bordeaux, returning to rugby’s shorter format ahead of the season finale. 

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Graham represented Scotland on what is now known as the HSBC SVNS Series from 2016 to 2018 and was part of the squad that competed at the 2018 Commonwealth Games. But after making the full-time switch to 15s, the flyer reached record-breaking heights with the national team. 

The 55-Test winger has played at two Rugby World Cups and recently became the all-time leading try-scorer for Scotland. Graham went clear of teammate Duhan van der Merwe on the try-scoring charts, touching down for a double in a 50-40 win over France in the 2026 Six Nations. 

VIDEO

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Great Britain are last on the overall standings but are still mathematically a chance of finishing as high as seventh, which would see them retain core status. The top eight will qualify for the 2026/27 SVNS 1 campaign, while the bottom four will need to work their way back up to the top flight. 

Graham, who scored one try for the British & Irish Lions last July after being called in as an injury replacement, has already given the GB squad a lift. There is a video on SVNS Series socials of Graham training with the squad in northwestern France. 

“All the boys are obviously excited to meet him. A few of the boys knew him from before. He’s fit in like a hand in a glove since he’s come in, he’s completely down to Earth, he’s happy to chip in,” GB Sevens captain Carlton Kerr told RugbyPass in Bordeaux. 

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“Obviously he’s got sevens experience in the past as well, sort of 2016 to 2018. I think it’s fun for him to get back to it as well. He’s quite excited for the weekend. 

“From our perspective, it’s a lift to have somebody like his character in the group. I’m sure we can learn from him and I’m sure he’ll be doing the same, learning from a sevens perspective from us as well so it’ll be good fun.” 

No team is mathematically out of the top eight race heading into the final event of the season. But current bottom four sides Uruguay, Germany, the USA and Great Britain would need to practically win SVNS Bordeaux if they are to move surge up the standings.

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GB have been handed a tough pool draw ahead of the Bordeaux event, and it couldn’t start much tougher for them on day one at Stade Atlantique. They will take on World Championship leaders South Africa in the first round of pool matches. 

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Fiji, who finished second on the regular season standings, will be their second opponent, before taking on Kenya. Kenya are eighth on the ladder and could become the first men’s team to earn core status out of SVNS 2, as part of World Rugby’s new three-tier model. 

“You look at the standings, it’s incredibly important. There’s no shying away from that from our perspective… over the past two tournaments we haven’t performed at a level that we know we’re capable of or perhaps we would’ve liked,” Kerr said. 

“One win across both of those weekends is tough on anybody’s perspective. A win rate of 10 per cent, if you looked at that on a real black and white basis, you wouldn’t have too much to be proud of. 

“But from an individual performance perspective and a team performance perspective, we’ve analysed that, we’ve got it down to a more granular detail. We know what we’re going after this weekend. 

“Obviously you can’t put the cart before the horse but I think we’ve got some more wins in us in Bordeaux.” 

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1 Comment
T
Tom 5 days ago

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 6 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 56 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



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