Northern | US
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24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
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FT
20 - 11
FT
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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

Key contests: Six pool matches to watch at SVNS Bordeaux


New Zealand's Jorja Miller scores a try against Australia during the final match of the HSBC SVNS Vancouver rugby sevens tournament at BC Place in Vancouver, Canada, on March 8, 2026. (Photo by Don MacKinnon / AFP via Getty Images)
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Ripples were sent across the HSBC SVNS world following a colossal weekend of surprise results in Spain – but it ultimately proved only a stage setter for finding a winner this weekend in Bordeaux.

With the women’s competition set for a massive winner-takes-all scenario between Australia and New Zealand and a three-way race opening up in the men’s competition, the stage is set for a thrilling final weekend of action in the HSBC SVNS World Championship.

RugbyPass dives into six pool matches that will decide the makeup of finals, and also who makes it into the World Series, and who does not.

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France vs New Zealand – Women’s Pool A

Starting in Pool A, the Black Ferns 7s will be on the comeback trail after their shock semi-final loss to Australia, with the chance to win the Championship on the line this weekend.

While they will likely be favourites to win Pool A in Bordeaux, they will have one major banana skin in the pool stages: host nation France.

While the men’s side is likely out of contention, the Les Bleus women’s side currently sits in fourth on the ladder, and only needs one major win over the likes of Australia, New Zealand or the United States to put themselves in line for a podium finish.

While the side did endure a disappointing result in Spain, expect the hosts to turn up and fire in front of home fans.

Kenya vs Great Britain – Men’s Pool A

South Africa and Fiji will likely be the big clash in the context of the table in Pool A, even with the Fijians 12 points behind the Blitzboks and likely an outsider to pull a Championship win.

However, the other big clash of Pool A is critical in the context of World Series qualification, as Kenya look to finally confirm their promotion to the World Series – something that will be all but confirmed if they defeat Great Britain this weekend.

The Shujaa will also be looking over their shoulder at Uruguay, the United States and Germany, who have the opportunity to leapfrog them into the top eight if they pull a major scalp in their respective pools. Win this, and they have likely done enough for a top-eight finish.

For Team GB, it’s pretty simple: win everything, and they stay. Lose, and they get relegated.

Fiji vs Brazil – Women’s Pool B

Australia will likely be heavy favourites to top Pool B, with Japan, Fiji and Brazil all sides sitting in the middle-to-bottom half of the Championship table.

However, these fixtures likely loom as critical ones for the islanders and for the Brazilians, with both sitting on either side of the top eight World Series qualification.

With Great Britain likely out of the race unless they can pull several massive upsets, Brazil will be tussling with Spain to take their place in the World Series, and a top-eight finish will go a long way to achieving that.

For Fiji, who are currently sitting in seventh above Spain, a top-eight finish will likely be enough to see them hold onto their World Series spot, which they can achieve if they win this fixture.

Australia vs Spain – Men’s Pool B

At the top of Pool B, an exciting clash looms between the Spain SVNS champions Australia and the side who finished in sixth last weekend, Spain.

With the Spanish sitting just behind Fiji, it is unlikely they will be mounting a late charge for the Championship, especially if South Africa and Argentina perform well.

However, the last time the sides did battle, it was the Spanish who upended the Australians’ strong pool form in Vancouver, ultimately going on to make the final where they lost to South Africa.

With the series in the balance, a Spanish victory here would likely kill off the Aussies’ Championship hopes – and maybe even cause more disruptions if they can replicate their form in Canada and get on a roll.

Spain vs Great Britain – Women’s Pool C

Similar to Kenya facing off with Great Britain in the men’s competition, the upcoming fixture between these two sides looms as a critical one for World Series qualification.

The situation is similar to Team GB for the women as it is for the men: they need to win everything if they are to have any hope of not getting relegated.

Spain, however, who have built and built ever since finishing in second in SVNS 2, have Brazil and South Africa still sitting within striking distance of overtaking them into the top eight.

The Blazeboks can make the quarter finals if they defeat Argentina, as can Brazil if they defeat Fiji. However, if Spain cracks the top eight in any way, that will likely be enough for them to see off their fellow SVNS 2 challengers and be promoted to the World Series.

A victory over Great Britain would be enough to do that, and mark an historic day in Spanish women’s rugby.

Argentina vs New Zealand – Men’s Pool C

Lastly, the Pumas 7s have given themselves a fighting chance of potentially staging a miracle comeback and winning the Championship, which would be poetic given South Africa denied them a finals podium finish last year.

While the clash against hosts France will be a spicy affair, it will be the match against New Zealand that will ultimately decide who will top Pool C.

The All Blacks Sevens have fallen off the pace since Perth, with disappointing finishes in Vancouver and New York followed by finishing in fourth and fifth during the World Championship.

However, the side still has plenty of firepower and are more than capable of disrupting the Pumas finals hopes with a win here – and should they do so, it has the potential to open up the entire table, especially if Australia and South Africa push deep into the tournament.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 6 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 43 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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