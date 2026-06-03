Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

All to play for: Five things we learnt ahead of SVNS Bordeaux


Australia are the 2026 SVNS Valladolid women's champions. Picture: World Rugby.
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One weekend. One city. A competition wide open, and all to play for.

The inaugural HSBC SVNS World Championship is set to be sudden death, as Australia shook up the table across the weekend.

The women’s side finally ended their losing streak to the Black Ferns 7s and beat the USA in the final, while the men overcame the Blitzboks to win their first leg of the year, marking the first Aussie sweep of the SVNS since 2018.

The sides now head to Bordeaux for the final weekend of action, setting the stage for a truly unpredictable finale to the 2025-26 HSBC SVNS season.

RugbyPass breaks down the key talking points ahead of a big weekend in the south of France.

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Best of three a perfect balance

No longer does the HSBC SVNS  Championship Finals feel like an extra leg tacked on at the end of the regular season.

After a big weekend in Hong Kong China, Valladolid served up everything a SVNS fan could want: upsets, surprises, and fun in the sun.

Not only has extending the World Championship with the SVNS 2 sides given more chance for those teams to shine, but it has kept the benefits of previous finals legs in serving up unpredictable results, with the Aussie victories throwing all predictions into chaos.

Whether the locations change or not, weekends like this have shown that, at least in the case of the World Series, a six-round regular season and a three-round finals season is the perfect balance for challengers to surprise, and for the heavyweights to reply.

With the SVNS 2 teams also showing their worth, it’s a good time to be a fan of the short format of the game.

The battle to take Team GB’s World Series spot

Under the Spanish sun, the men’s and women’s teams for Great Britain played for their spot in the World Series – and unfortunately, the relegation door has firmly closed on both sides.

While the men fought hard, going down by less than a try in all of their pool fixtures to Australia, South Africa and Kenya, the women were held scoreless by Spain and France, losing 21-12 to Canada.

Capped off with two last-place finishes in finals, unless Team GB can turn around and win the Bordeaux SVNS, their time in the World Series is likely done – and who replaces them from SVNS 2 becomes the key question.

The men’s competition sees Kenya as the front runner despite a disappointing eighth-placed finish in Spain, the side needing to defeat Great Britain again this weekend to make the quarter finals, which should be enough to hold out Uruguay, Germany and the United States.

The women’s competition is even closer, with Spain on track to join the men’s side in the World Series after finishing in eighth.

They will also need to defeat Great Britain in Pool C for a quarter-final finish, but should they slip up, Brazil and South Africa are in a prime position to capitalise if they pull a surprise victory.

Three-way race opens up in men’s competition

After Australia’s men’s side snuck into third in the regular season in New York, the side finally delivered on their pool form when it came to finals, beating the Blitzboks twice in one weekend and overcoming Kenya and Fiji to win the Spain Sevens for the first time ever.

Argentina also continued their surge in form despite going down to South Africa in the semis, defeating Fiji to put the islanders 12 points behind the top of the table.

The result sees a three-way race for the men’s championship this weekend, with South Africa’s runner-up finish seeing them hold a four-point lead over Argentina, with the Aussies four points behind them.

The Blitzboks will need to finish third or higher in Bordeaux to confirm their championship title, and hope Argentina or Australia don’t claim top honours, as even a fourth-place finish with those two finishing higher could prove catastrophic.

Australia are unlikely to win if the Pumas 7s and Blitzboks go deep, needing to win outright again to have any hope of snatching the Championship, but they have put themselves into a winnable position to do so.

Argentina are more likely to catch the Saffas given their four-point advantage, and should they do so, it would prove fitting after the South Africans denied them a Championship gold medal finish in 2025-26 series.

Biggest game of the weekend

We asked the question if anyone could stop the Black Ferns ahead of the Spain SVNS. In the semi-finals, the Aussie Women finally answered it with a 28-26 win, claiming their third consecutive Spain SVNS title.

It was even more impressive that they did it with several star players out, most notably Maddison Levi. Going on to win the final 27-14 over the USA, the Aussies took the top of the table from the Kiwis, who won 50-14 over Canada to claim third.

Considering both sides slipped up in Valladolid, with the Aussies losing their final pool game to the United States, it could open the door for an unlikely challenger in the USA or France this weekend.

But, if we’re to go off the form of the season, we’re set for the ultimate winner-takes-all grudge match in Bordeaux, if and when both sides meet in the finals.

No rivalry in the men’s or women’s competitions this year has been as intense as the matches in the women’s competition between Australia and New Zealand.

Perfect place for curtain call

The final weekend of the HSBC SVNS is upon us, and few places have a more eclectic history with the circuit than France.

Having previously been played in Toulouse in the last season that the men’s and women’s circuits were played separately, this coming weekend marks the first time Bordeaux has hosted the Men’s SVNS since 2004.

For the women, it marks the first time that the Women’s SVNS circuit will be played in the southern French City, having previously travelled to Toulouse, Paris, Biarritz and Clermont-Ferrand.

With the French women’s side also still in the mix to potentially pull an out-of-nowhere win should Australia and New Zealand fall at the final hurdle, expect the French fans to show up with their characteristically loud support to send the series out in style.

Men’s Pools:

Pool A: South Africa, Fiji, Kenya, Great Britain

Pool B: Australia, Spain, United States, Uruguay

Pool C: Argentina, New Zealand, France, Germany

Women’s Pools:

Pool A: New Zealand, France, South Africa, Argentina

Pool B: Australia, Japan, Fiji, Brazil

Pool C: United States, Canada, Spain, Great Britain

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 5 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 43 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 46 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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