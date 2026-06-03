Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
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FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

SVNS World Championship race set for exciting finish after Bordeaux draw

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

Players of team New Zealand and Australia walk to the field prior to the women's cup final match between New Zealand and Australia in the day three of the Hong Kong Sevens at Kai Tak Stadium on April 19, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Comments
1 Comment

The Black Ferns Sevens dominated the HSBC SVNS Series regular season with five Cup Final wins from six events, but a couple of surprise results at SVNS Valladolid sees them sit in second ahead of the World Championship finale in Bordeaux.

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Australia were stunned by the USA during pool play in southwestern Spain, seeing them line up on the same side of the knockout draw as their fierce rivals. New Zealand went through the group stage unbeaten and booked their spot in the semis with a big win over Spain.

New Zealand scored less than 30 seconds into their elimination clash with the Aussies, with Jorja Miller among the try-scorers during a first-half blitz. But the Aussies fought their way back to beat the New Zealanders, just as they did the last time they’re in Spain.

VIDEO

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The Aussies had taken out the SVNS Grand Final event in Madrid two years earlier, with Tia Hinds producing some goal-kicking magic that afternoon. It was a similar story in Valladolid, with Hinds impressing in the comeback win.

Australia defeated the USA in the Women’s Cup Final, which saw them take hold of top spot on the World Championship standings. If the Aussies win the Cup Final in Bordeaux on June 5 to 7, then they will be crowned the SVNS world champions for 2026.

But if New Zealand and Australia end up level on competition points, the World Championship winners will be decided by match points differential as a start. There are a series of tie-breakers that will be used if needed.

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New Zealand will face home side France in Pool A, along with two qualifiers out of SVNS 2, South Africa and Argentina. France are fourth on the overall standings with 28 points and are still mathematically a chance of taking out the World Championship for the first time.

Australia are in the box seat, knowing a Cup Final win in Bordeaux will secure them the top prize. New Zealand, the USA, France, Canada and Japan can all mathematically surge up the standings if the Aussies fail to fire at Stade Atlantique.

The Aussies have been drawn in Pool B along with Japan, Fiji and Brazil. North American sides the USA and Canada are both in Pool C, following their runs to at least the semi-finals in Valladolid last weekend.

Brazil, South Africa, Argentina and Great Britain make up the bottom four as things stand, meaning they are at risk of relegation depending on results this weekend. Those teams are chasing a best-possible finish of sixth.

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SVNS giants collide as World Championship race heats up

The two best regular season teams in men’s sevens have been drawn in the same pool ahead of the HSBC SVNS World Championship finale.

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HSBC SVNS Bordeaux Women’s Pools 

Pool A: New Zealand, France, South Africa, Argentina

Pool B: Australia, Japan, Fiji, Brazil

Pool C: USA, Canada, Spain, Great Britain

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Comments

1 Comment
K
KwAussie 5 days ago

looking forward to this. These ladies are amazing and so cool to watch

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Comments on RugbyPass

c
cnw 15 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 16 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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