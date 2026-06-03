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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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Sevens

SVNS giants collide as World Championship race heats up

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

South Africa and Fiji players form a huddle ahead of the pool A HSBC World Rugby Sevens Series men's rugby match between South Africa and Fiji at the DHL stadium in Cape Town on December 6, 2025. (Photo by Rodger Bosch / AFP via Getty Images)
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The two best regular season teams in men’s sevens have been drawn in the same pool ahead of the HSBC SVNS World Championship finale, as the battle for the circuit’s top prize comes down to the wire in Bordeaux. 

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Stade Atlantique will host the last event of the 2025/26 campaign, following the first two World Championship stops in Hong Kong China and Valladolid. South Africa remains the team to beat, but the SVNS race is far from over. 

The Blitzboks have extended their lead at the top of the overall standings, now four points clear of Argentina in second. South Africa improved their advantaged in Valladolid, despite losing a thrilling Cup Final to Australia 26-19 on Sunday. 

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That was Australia’s first men’s SVNS title in more than 1,300 days, and it’s seen them move into third on the ladder. The Aussies are one of the six teams still mathematically in contention for the World Championship. 

South Africa, Argentina and Australia all have at least 30 competition points ahead of SVNS Bordeaux on June 5 to 7. Fiji, Spain and New Zealand round out the top six, having earned 26 points across the other two stops. 

The Blitzboks can guarantee the World Championship title if they make the Cup Final this weekend. If South Africa secure third and Argentina claim the title, those two will be level on the ladder, with match points differential then used to determine the champion. 

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South Africa have been handed a tough draw leading into the season’s final stop, getting things underway against Great Britain, who have welcomed Scotland’s all-time leading try-scorer Darcy Graham into their squad. 

Kenya almost stunned the SVNS world in a nail-biting quarter-final against South Africa at the Cathay/HSBC Hong Kong Sevens, but it wasn’t to be. The Shujaa will face the Blitzboks again in the second round of pool matches in Bordeaux. 

South Africa rounds out the group stage against Fiji, who fell agonisingly short of the regular season title at SVNS New York. Those two sides were level on the ladder going into the stop but the Blitzboks did enough to claim two trophies that weekend. 

Those four sides make up Pool A, while Australia and Spain headline the sides contesting the second group. The USA and Uruguay are chasing a best-possible finish of seventh, but they’ll need to make history in northwestern France. 

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Argentina and New Zealand will renew their rivalry in Pool C, which also includes home side and reigning Olympic champions France. Germany will also look to build on some solid performances in Valladolid, including a staggering 52-0 blitz of Uruguay. 

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HSBC SVNS Bordeaux Men’s Pools 

Pool A: South Africa, Fiji, Kenya, Great Britain 

Pool B: Australia, Spain, USA, Uruguay 

Pool C: Argentina, New Zealand, France, Germany 

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Comments on RugbyPass

c
cnw 14 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 16 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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