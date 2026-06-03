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21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
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PWR

PWR Cup: Groups and fixtures for 2026/27 confirmed


BARNET, ENGLAND - OCTOBER 11: Players of Saracens celebrates victory whilst lifting the PWR trophy following the PWR Cup Final match between Saracens and Harlequins at StoneX Stadium on October 11, 2025 in Barnet, England. (Photo by Harry Murphy/Getty Images)
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Fixtures for the 2026/27 edition of the PWR Cup have been confirmed by Premiership Women’s Rugby.

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The competition will start in mid-September and the final will take place at the start of November.

Saracens are the tournament’s current champions, having claimed silverware with a 43-33 win over Harlequins at StoneX Stadium last October.

VIDEO

Nine PWR teams are split into two groups:

Pool A: Saracens, Exeter Chiefs, Sale Sharks, Loughborough Lightning and Leicester Tigers

Pool B: Harlequins, Bristol Bears, Trailfinders and Gloucester Hartpury

Group stage fixtures will take place across five weekends. Teams in Pool B will have bye weekends in Round 2 and Round 4. There is a reserve weekend in place for the weekend of 24-25 October.

The league will confirm kick-off details – date, time, venue – will be confirmed at a later date.

In March, PWR confirmed the season structure for the 2026/27 league season.

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England Red Roses full-back Ellie Kildunne said she is "gutted" to be leaving Harlequins at the conclusion of the 2025/26 Premiership Women's Rugby season.

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The competition will begin on the weekend of 21-22 November almost a month after the WXV Global Series has concluded.

League action will run for 16 rounds before a break for the Guinness Women’s Six Nations.

Action will resume for Round 17 on the weekend of 29-30 May and the final will take place on the weekend of 26-27 at a venue that is yet to be confirmed.

2026/27 PWR Cup fixtures

Round 1 | 19/20 September

Round 2 | 26/27 September

Round 3 | 3/4 October

  • Loughborough Lightning v Saracens
  • Sale Sharks v Exeter Chiefs
  • Bristol Bears v Gloucester Hartpury
  • Trailfinders Women v Harlequins

Round 4 | 10/11 October

  • Exeter Chiefs v Loughborough Lightning
  • Leicester Tigers v Sale Sharks

Round 5 | 17/18 October

  • Loughborough Lightning v Leicester Tigers
  • Saracens v Exeter Chiefs
  • Gloucester Hartpury v Trailfinders Women
  • Harlequins v Bristol Bears

Semi-finals | 31 October/1 November

  • Winner Pool A v Runner-up Pool B
  • Winner Pool B v Runner-up Pool A

Final | 7/8 November

  • Winner semi-final 1 v Winner semi-final 2

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Comments on RugbyPass

c
cnw 11 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 12 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 58 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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