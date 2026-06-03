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TOP 14

Bordeaux's Top 14 play-off hopes take a hit with French superstar injured

Union Bordeaux Begles players (from L to R) Matthieu Jalibert, Maxime Lucu are seen with their teammates prior to the Investec Champions Cup Final match between Leinster Rugby and Union Bordeaux Begles at San Mames Stadium on May 23, 2026 in Bilbao, Spain. (Photo by Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Comments
1 Comment

Investec Champions Cup winners Bordeaux-Begles will head into their defining final match of the Top 14 season without France fly-half Matthieu Jalibert.

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French outlet RMC Sport have reported that the 27-year-old picked up a calf injury before Bordeaux’s recent league loss to Toulon, despite only being listed as the 24th man following his heroics the week before as his side retained their European crown against Leinster.

This is a damaging blow for Bordeaux, who host ASM Clermont-Auvergne in the final game of the regular Top 14 season, knowing a defeat will likely mean they miss out on the play-off spots in the league.

VIDEO

The losing bonus point at the Stade Mayol for finishing within five points meant Bordeaux have clung onto a place in the top six heading into the final weekend; therefore, a bonus point win against Clermont will guarantee them a place in the Top 14 quarter-finals.

However, Ronan O’Gara’s La Rochelle are just one point behind, but host a Stade Francais side who are currently in third place and will be chasing a second-place finish, which will secure a semi-final berth.

Fixture
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Full-time
Clermont
All Stats and Data

Bordeaux’s visitors Clermont sit just two points behind their upcoming opponents, meaning a victory for the visitors will allow them to jump into the play-off spots, providing one of La Rochelle or fifth-place Racing 92, who host league leaders Toulouse (who may take it easy with the top spot already secure), lose .

In the event of a defeat to Clermont, Bordeaux can still scrape into the top six, but it will require a losing bonus point and for La Rochelle to lose and Racing to lose without a bonus point. Bordeaux would then be level on points with the Parisian outfit, but would sneak ahead of them based on their superior points difference in their head-to-head meetings, with one win apiece.

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Despite winning back-to-back European titles, Bordeaux are still searching for their first domestic title of the professional era, and their hopes have been severely dented by the absence of one of the best players on the planet currently.

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Comments

1 Comment
S
SB 7 days ago

Time for Reus to step up. If Clermont do the unthinkable, this could be a good thing for the French national team.


Guys like Gazzotti, Moefana, Lucu and Bochaton are all well under the 30 game limit so would likely tour.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 4 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 6 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 14 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 56 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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