Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
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25 - 28
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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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02:05
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09:00
Saturday
14:05
Sevens

The women’s teams still alive in SVNS World Championship race

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

HARRISON, NJ - March 15: New Zealand edged Australia 22–21 in the women's Cup Final at the 2026 HSBC SVNS New York at Sports Illustrated Stadium on March 15, 2026 in Harrison, New Jersey. (Photo by Alex Ho / World Rugby)
Comments
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Australia and New Zealand are the leading contenders for the HSBC SVNS World Championship title, with the winner to be crowned in Bordeaux this weekend. But they aren’t the only teams in with a shot, with another four sides mathematically still in the race. 

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Japan are currently 13 points clear of the relegation zone ahead of SVNS Bordeaux on June 5 to 7, and 18 points behind World Championship leaders Australia. It’s possible Japan take out the top prize at Stade Atlantique, but they could also finish as low as second-last overall. 

But this path to title-winning glory does seem quite unlikely, with Japan needing Australia and New Zealand to rank in the bottom three. Their World Championship hopes would also depend on how the USA, France and Canada perform. 

VIDEO

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At the top of the ladder, Australia will be guaranteed champions if they take out the SVNS Bordeaux titles on Sunday. But if New Zealand secure that crown, the World Championship race will initially be decided on match points differential, and then other tiebreakers if needed. 

The Black Ferns Sevens would win the World Championship outright, without needing to consult match points differential, if they win SVNS Bordeaux and Australia place third. That would see the New Zealanders rank two points clear of their fierce rivals on the standings. 

“I think it was built up anger from the last game. Unlucky [not to] be in the final but we knew we had a point to prove out there and just wanted to finish strong,” New Zealand’s Kelsey Teneti told RugbyPass after the third-place playoff in Valladolid. 

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“It’s always a tough game against Aussie. It can go both ways no matter what but I think sevens is just like that and win or lose, they were the better team for today so we just had to come out strong and make sure we finish strong.” 

The USA would move up to 50 competition points with a title win. They would need the Aussies to finish sixth and New Zealand place no higher than seventh to guarantee themselves the title, which seems unlikely considering how dominant the two have been again this season. 

Fiji would surge up to 36 competition points with a title win, but that tally would still be lower than the minimum both New Zealand and Australia can achieve. But if Fiji come last and collect just a single competition point, then they could drop down to eighth or potentially the relegation zone. 

It’s the same story for Spain, who are currently on 12 points. Spain have been drawn in a difficult Pool C as well, set to face North American sides the USA and Canada, and a Great Britain side looking to end their season on a positive note. 

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Brazil, South Africa, Argentina and Great Britain make up the bottom four sides. All four are still a chance of making the top eight and earning core status for the 2026/27 SVNS 1 season, but GB and Argentina need to rank sixth and for Spain to place last.  

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SVNS World Championship race set for exciting finish after Bordeaux draw

If New Zealand and Australia end up level on competition points, the World Championship winners will be decided by match points differential.

Read Now

Best and worst possible finish for each team 

Australia (38): 1st / 6th 

New Zealand (36): 1st / 6th 

USA (30): 1st / 8th 

France (28): 1st / 8th  

Canada (28): 1st / 8th  

Japan (20): 1st / 11th  

Fiji (16): 3rd / 12th 

Spain (12): 3rd / 12th 

Brazil (7): 6th / 12th 

South Africa (5): 6th / 12th 

Argentina (4): 6th / 12th 

Great Britain (4): 6th / 12th 

HSBC SVNS World Championship points explained 

1st – 20 points 

2nd – 18 

3rd – 16 

4th – 14 

5th – 12 

6th – 10 

7th – 8 

8th – 6 

9th – 4 

10th – 3 

11th – 2

12th – 1

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Comments on RugbyPass

c
cnw 16 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 17 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



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