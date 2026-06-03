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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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Sevens

The six men’s teams who can still win SVNS World Championship

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

South Africa and Australia at SVNS Valladolid. Picture: World Rugby.
Comments
Comment

South Africa proved themselves as consistently the best team in men’s sevens during the back half of the HSBC SVNS Series regular season. The Blitzboks won three straight titles and carried that form into the new-look HSBC SVNS World Championship. 

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Tristan Leyds was rewarded with Player of the Final honours after the Blitzboks won the fan favourite Cathay/HSBC Hong Kong Sevens for the first time. The South Africans made another final last weekend in Valladolid, Spain, but fell just shy of victory. 

Australia secured their first men’s SVNS trophy in more than 1,300 days after fighting their way back to beat South Africa 26-19 at Estadio Jose-Zorrilla. It was Henry Hutchison’s second-ever title, despite the skipper nearing the 70-tournament milestone on the Series. 

VIDEO

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Both South Africa and Australia remain in the race for the World Championship crown, joined by another four men’s sides. Argentina, Fiji, New Zealand and Spain will need results to go their way to claim the top prize, but it’s all to play for at Stade Atlantique this week. 

The Blitzboks have extended the gap between themselves and second on the standings, now four points clear of Los Pumas Sevens in second. South Africa will win the World Championship if they qualify for the big dance in Bordeaux on Sunday. 

If the Blitzboks finish third and Los Pumas Sevens take out the title, the World Championship race will be decided on match points differential. There are a series of tiebreakers that will be used if needed. 

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It’s still possible for Argentina to secure first, but a sixth-place finish is also mathematically on the cards should they place last in northwestern France. Argentina would rise up to 54 competition points with a tournament win. 

Australia will move up to 50 competition points, if they replicate their title-winning heroics from Valladolid. But the Aussies would need South Africa and Argentina to finish the season with some poor performances. 

Fiji, Spain and New Zealand round out the top six, with those three sides all level on 26 competition points. Their best possible tally is 46, which could potentially be enough to claim the World Championship. 

But just like Australia, those three teams would need the higher-ranked sides to stumble in the season finale. If any of them have poor weekends, France and Kenya could surge up the ladder into the top five. 

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The first six teams mentioned are all safe from relegation, but the same can’t be said for the Shujaa and Les Blues Sevens just yet. Those two, who are both on 14 points, can drop down to as low as 12th depending on results. 

If France or Kenya place last, every team currently lower on the ladder could potentially overtake them. That’s referring to Uruguay, Germany, the USA and Great Britain, who all can’t finish any better than seventh. 

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SVNS giants collide as World Championship race heats up

The two best regular season teams in men’s sevens have been drawn in the same pool ahead of the HSBC SVNS World Championship finale.

Read Now

Best and worst possible finish for each team 

South Africa (38): 1st / 6th 

Argentina (34): 1st / 6th 

Australia (30): 1st / 8th 

Fiji (26): 1st / 8th  

Spain (26): 1st / 8th  

New Zealand (26): 1st / 8th  

France (14): 3rd / 12th 

Kenya (14): 3rd / 12th 

Uruguay (6): 7th / 12th 

Germany (5): 7th / 12th 

USA (5): 7th / 12th 

Great Britain (4): 7th / 12th 

HSBC SVNS World Championship points explained 

1st – 20 points 

2nd – 18 

3rd – 16 

4th – 14 

5th – 12 

6th – 10 

7th – 8 

8th – 6 

9th – 4 

10th – 3 

11th – 2

12th – 1

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Comments

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Comments on RugbyPass

c
cnw 16 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 17 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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