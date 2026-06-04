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HSBC SVNS World Championship 2026
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Sevens

‘Got a target on our back’: Blitzboks eye SVNS World Championship crown

Finn Morton Finn Morton
reporting from Bordeaux

South Africa poses for photos with trophy after wining the cup final against Australia during during day three of the Hong Kong Sevens at Kai Tak Stadium on April 19, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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South Africa captain Impi Visser insists the HSBC SVNS World Championship leaders aren’t feeling any added pressure ahead of the season finale in Bordeaux. The Blitzboks hold a four-point lead on the overall standings leading into the event at Stade Atlantique on June 5 to 7. 

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Australia took out their first men’s SVNS title in more than 1,300 days when they fought their way back to beat South Africa 26-19 in the Valladolid Cup Final. Shilton van Wyk helped the Blitzboks race out to a 14-0 lead early, but Henry Hutchison led Australia’s comeback. 

But even in defeat, the Blitzboks improved their position at the top of the standings. If the Blitzboks qualify for the Cup Final on Sunday, they will become guaranteed World Championship winners before taking the field for the last time this season. 

VIDEO

Argentina and Australia round out the top three in the World Championship race, with six teams mathematically still in contention for the crown. Fiji, Spain and New Zealand are a chance but South Africa are the team to beat.

“Every conversation we have back home, this big carrot is hanging over our head that we’re leading and have got a target on our back, but ultimately we’re going to have to put that aside this weekend,” Visser told RugbyPass in Bordeaux. 

“I don’t think it gives any added pressure; I just think it gives us freedom to play to our full potential. Whatever happens this weekend happens, and we can just focus on things that we can control; how we approach every game, the process that we go through and how we prepare.” 

The Blitzboks have had a chance to reflect on the defeat to Australia in Spain, which couldn’t have started much better for the ladder-leaders. Van Wyk and Sebastiaan Jobb both touched down for a try inside the first three minutes, as the Boks took a commanding lead. 

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South Africa had won four consecutive Cup Finals over a period of about 70 days, which included a first-ever title at the Cathay/HSBC Hong Kong Sevens. But the Aussies clawed their way back, denying the Blitzboks more silverware deep in the campaign. 

James Turner and Ethan McFarland helped level the score going into half-time, before Ben Dowling and Hutchison added to Australia’s lead in the second term. Gino Cupido made it a one-score game with less than one minute left, but the Aussies did enough in the end. 

“We just try and figure out the aspects of the game where we fell short. I think what Australia did well was once they got ball possession they held onto it quite well,” Visser said. 

“They played the game quite simple; taking the ball wide, giving it to the big runners, punching. it up, sucking in defenders and ultimately breaking down our defence system. 

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“I think we started off quite well against them but then obviously we couldn’t maintain that lead. Then some errors cost us in that game as well, and then a little too late trying to come back. 

“If you look at the theme of our weekend, I don’t think we’re up to our full potential, what we usually play at. There were some aspects where we were really poor, and at times we were really great as well.  

“For us it’s just trying to get back to finding that consistency of showing up every game, doing the small things.” 

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Both South Africa and Australia remain in the race for the World Championship crown, joined by another four sides.

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As the Blitzboks look to bounce back in France this week, it won’t be easy for the SVNS giants after being handed a tough pool stage draw. South Africa kick things off against Great Britain, who have welcomed British & Irish Lion Darcy Graham into their squad. 

Kenya are looking to hold their place in the top eight, which would see them earn core status for the 2026/27 SVNS 1 season. Then, South Africa round out pool play against Fiji, who were the second best men’s team throughout the regularseaosn. 

“Definitely a tough pool. I don’t think any of the pools are easy. 

“We’ve got GB first. We know they’re a side that gives us some up-hill battles in the past and we’re going to have be very clinical against them. 

“Kenya’s always a great, physical battle. ‘Battle of the Africans’ as you can call it. Then last we’ve got Fiji.  

“It’s going to be a tough weekend for us starting out but if we just stick to the things we do well, I’m sure we’ll be successful.” 

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 14 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 53 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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