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PWR

'I could be playing for Barnes': Ellie Kildunne sheds light on club future


BORDEAUX, FRANCE - MAY 17: Jess Breach (L) and Ellie Kildunne of England celebrate after their Grand Slam victory during the Women's Guinness Six Nations 2026 match between France and England at Stade Atlantique on May 17, 2026 in Bordeaux, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)
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England full-back Ellie Kildunne has revealed that she does not currently know where she will be playing her club rugby next season.

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On Tuesday her former club side, Harlequins, confirmed that the 26-year-old would not be returning to the Twickenham Stoop next season after a five year stay in West London.

In an Instagram post shared shortly after Harlequins’ statement, which did not contain a quote from the Red Roses star, Kildunne wrote that she was “gutted” to be leaving the club she scored 52 tries in 60 games at.

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During her stay with Harlequins, Kildunne was named World Rugby Women’s 15s Player of the Year, won Women’s Rugby World Cup 2025 and was runner-up at BBC Sports Personality of the Year last year.

On her podcast, Rugby Rodeo, Kildunne spoke to her England teammate Jess Breach about where her domestic future lies.

“I don’t know what club to play for yet,” Kildunne said. “I’m in a position that I don’t have answers for people. I’m pretty close to knowing what I want to do. It is just finding the right environment for me.”

“You might be playing for Barnes,” Breach interjected.

“I might be playing for Barnes,” Kildunne responded. “Who knows?”

The exact reason for Kildunne’s departure from Harlequins are immediately unclear. A report by The Telegraph reported that it was the 26-year-old’s timekeeping and a breakdown in her relationship with head coach Ross Chisholm was a deciding factor.

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'I'm gutted to be leaving': Ellie Kildunne to exit Harlequins after five years

England Red Roses full-back Ellie Kildunne said she is "gutted" to be leaving Harlequins at the conclusion of the 2025/26 Premiership Women's Rugby season.

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On Wednesday, Kildunne was named Supporters’ Women’s Player of the Season for her efforts as Quins missed out on the top four.

On the wide-ranging episode of her podcast, Kildunne also discussed her ADHD diagnosis and how she stopped taking her prescribed medication due to some of its side effects.

In the 24 hours before it was confirmed rumours had begun to swirl around Kildunne’s club future.

Bristol Bears have been mentioned as a possible new home for the Keighley-born back. Scott Lawson’s team endured a torrid season and could do with the added firepower should they want to return to knockout rugby sooner rather than later.

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First-time semi-finalists Trailfinders Women have also been mentioned as a potential landing point. Roomates with Meg Jones in England camp, the prospect of staying in London and playing with one of her closest confidants could appeal to Kildunne.

A return to Gloucester Hartpury was touted too, but would seem like an illogical move from the three-time Premiership Women’s Rugby champions after they recently re-signed star full-back Emma Sing.

All this before even bringing up Sale Sharks, who slyly commented “anyone know there this Northern cowgirl is going…?” on an Instagram post shortly after the news broke.

Tom Hudson’s Sharks have made a splash in recent weeks with the signings of Zoe Stratford, Tatyna Heard and Sarah Beckett, with the club wanting to bring some of the country’s top northern talent back home.

The only stumbling block for Sale could be the salary cap, with the aforementioned trio as well as Amy Cokayne, Morwenna Talling and Holly Aitchison on their books.

There is also the reality that Kildunne may not sign for a club immediately. She will next be in action for England’s WXV Global Series campaign between September and October and, as a centrally contracted England player, there is no rush for the 26-year-old. Even if there is an understandable desire to want clarity on her future sooner rather than later.

But with all that ahead of her, Kildunne was able to offer a parting word of thanks to her home of half a decade before heading off on her next adventure.

“It’s now, only on reflection, that Quins has given me an environment to grow not only as a person but as a leader,” Kildunne said. “I’m going to really, really miss the club and miss the people. And the fans as well. The support at Quins has been phenomenal over the past few years.

“I’m excited for next season, what it brings for me, but also what it brings for Quins as well. I wish them all the best. I wish the girls a great season and I know whenever I play against Quins, whoever it’s for, I’m going to be so welcomed at the Stoop.”

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 54 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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