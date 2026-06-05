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Super Rugby Pacific

Hurricanes' record romp tramples Brumbies, extends Aussie hoodoo

Brad Shields and Brayden Iose of the Hurricanes celebrate followin the Super Rugby Quarter Final match between Hurricanes and ACT Brumbies at Hnry Stadium, on June 05, 2026, in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)
Comments
14 Comments

A record onslaught has sunk the ACT Brumbies as the Hurricanes emphatically extended Australian misery in New Zealand Super Rugby finals games.

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The top-placed Hurricanes won Friday’s qualifying final 66-12, scoring five tries before the break to quickly snuff out the prospect of a hoodoo-busting effort from Stephen Larkham’s men.

They led 31-0 before going to the break ahead 38-7 and remaining ruthless enough to inflict the biggest finals defeat on an Australian team in Super Rugby history.

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It was more points than the Brumbies had ever conceded in a first half and a record score from the Hurricanes against their rivals, as the hosts clinically ended a Brumbies season that began with promise before slowly withering in a sixth-place finish.

The Brumbies had won four of their past six games in New Zealand and beaten the Hurricanes in their past three post-season matchups.

It offered some hope that, finally, after 21 attempts, an Australian team could win a Super Rugby finals game in New Zealand.

But on a wet, windy, cold Wellington night they were never in the hunt, left to rue a handful of early errors that sent the hosts on their way.

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Trapped on their own goal line in the opening minutes, the Hurricanes managed a clearing kick and swooped when the Brumbies fumbled, to race 60 metres and score the opener.

Tries came thick and fast and they were going at a point a minute when lock Warner Dearns slid over to make it 31-0.

With All Blacks No.10 hopeful Ruben Love pulling the strings, the Hurricanes right-side attack terrorised the Brumbies.

Centre Jordie Barrett was evasive and halfback Cam Roigard added to that with slick play back inside that netted him two tries.

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Winger Ngane Punivai scored a second-half hat-trick, Love (nine conversions, one penalty) staying perfect off the tee with a sideline conversation with 90 seconds to play.

The Brumbies were clunky in attack and while halfback Ryan Lonergan tried hard, he often watched his flat-footed men reach for passes they could only get a finger to.

Fullback Tom Wright showed glimpses of his best to break tackles and create some momentum in an encouraging sign ahead of next month’s trio of Wallabies Tests.

But the errors piled up as the Brumbies left it for the Queensland Reds, who face the Chiefs in Hamilton, to face history head on this Saturday.

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Comments

14 Comments
S
SB 5 days ago

A very weak Brumbies side, far worse than what they are on paper.

O
OtagomanII 5 days ago

They have been on the slide fir weeks now. They were fortunate to win against the Highlanders in a game where both sides struggled to score points. This was the same team that put 50 on the Crusaders in Christchurch earlier. Something is wrong in Canberra.

u
unknown 5 days ago

The loss to Moana last week was costly.

P
PB 5 days ago

Doesn’t bode well for Australia’s home World Cup. Thought they were on the up, seems it was a false dawn!

B
Bazzallina 5 days ago

Canes are a gun team atm one of the better club teams running around WBs still on the up they will get a decent squad together and next year probs better

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 54 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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