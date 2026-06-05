Hurricanes' record romp tramples Brumbies, extends Aussie hoodoo

It was more points than the Brumbies had ever conceded in a first half and a record score from the Hurricanes against their rivals, as the hosts clinically ended a Brumbies season that began with promise before slowly withering in a sixth-place finish.
The Brumbies had won four of their past six games in New Zealand and beaten the Hurricanes in their past three post-season matchups.
It offered some hope that, finally, after 21 attempts, an Australian team could win a Super Rugby finals game in New Zealand.
But on a wet, windy, cold Wellington night they were never in the hunt, left to rue a handful of early errors that sent the hosts on their way.
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Trapped on their own goal line in the opening minutes, the Hurricanes managed a clearing kick and swooped when the Brumbies fumbled, to race 60 metres and score the opener.
Tries came thick and fast and they were going at a point a minute when lock Warner Dearns slid over to make it 31-0.
With All Blacks No.10 hopeful Ruben Love pulling the strings, the Hurricanes right-side attack terrorised the Brumbies.
Centre Jordie Barrett was evasive and halfback Cam Roigard added to that with slick play back inside that netted him two tries.
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Winger Ngane Punivai scored a second-half hat-trick, Love (nine conversions, one penalty) staying perfect off the tee with a sideline conversation with 90 seconds to play.
The Brumbies were clunky in attack and while halfback Ryan Lonergan tried hard, he often watched his flat-footed men reach for passes they could only get a finger to.
Fullback Tom Wright showed glimpses of his best to break tackles and create some momentum in an encouraging sign ahead of next month’s trio of Wallabies Tests.
But the errors piled up as the Brumbies left it for the Queensland Reds, who face the Chiefs in Hamilton, to face history head on this Saturday.
Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?
With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.
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A very weak Brumbies side, far worse than what they are on paper.
They have been on the slide fir weeks now. They were fortunate to win against the Highlanders in a game where both sides struggled to score points. This was the same team that put 50 on the Crusaders in Christchurch earlier. Something is wrong in Canberra.
The loss to Moana last week was costly.
Doesn’t bode well for Australia’s home World Cup. Thought they were on the up, seems it was a false dawn!