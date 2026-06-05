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Super Rugby Pacific

Aidan Ross's message for Reds while plotting playoff upset of former club

HAMILTON, NEW ZEALAND - JUNE 05: Aidan Ross of the Chiefs warms up during a Chiefs Super Rugby training session at Chiefs HQ on June 05, 2025 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Michael Bradley/Getty Images)
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Aidan Ross hates to disappoint, but the long-time Chiefs prop insists there is no magical solution to ending New Zealand’s extraordinary trans-Tasman finals dominance.

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The veteran played 101 games for the Chiefs before a move to Brisbane to join the Queensland Reds a year ago.

He was training at Ballymore barely a week after losing a Super Rugby Pacific decider to the Crusaders and has since earned a Wallabies cap and recovered from a toe injury that kept him out of a 10-point loss to the Chiefs in Brisbane a month ago.

VIDEO

On Saturday he’ll be back in Hamilton for the third qualifying final battle between the sides in the last four years, having played in 2023 and 2024 wins.

The Reds have never won a finals game away from Brisbane and Australian teams are 0-21 in Super Rugby post-season contests held in New Zealand.

“Go out there and play footy,” Ross offered up when the statistic was put to him.

“There’s a lot of history and stats put up come finals time.

“I’ve been a part of some pretty awesome wins where we’ve been heavy underdogs.

“You have to find a way and the pressure’s on them.”

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The Chiefs finished second and have welcomed back flyhalf Damian McKenzie from concussion among a host of All Blacks, but lost winger Leroy Carter (hamstring), who had been selected to return to the bench.

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Only one of the Chiefs’ eight forwards hasn’t played a Test for New Zealand, with 10 of the starting 15 and half of the bench having worn a black shirt.

The Reds, who won their last two games to finish fifth, have bolstered their set piece in recent weeks thanks to the return of lock Josh Canham and some stability in the pack.

Central to that has been the no-fuss Ross, who has relished the move to Brisbane.

“When it’s our ball, stay calm. Do it on our terms, don’t rush and stay as tight as we can,” he said of how to win the forwards battle.

“There’s a good chance it’ll be very slippery if we get the conditions forecast.

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“That’ll turn the screws up even more on doing the simple things well, over and over again.”

It could be the final game in charge for Reds coach Les Kiss, who will take over the Wallabies in August.

Ross remains tight with a number of Chiefs players, but won’t get caught up by that on Saturday.

“I’m very much pretty simple and thinking I’ve got to play rugby tomorrow at 7:30pm,” he said.

“Yes, I made some awesome connections over the past 10 years, but I’ll be bloody proud to wear a Reds jersey and get the job done.”

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 4 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 45 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 46 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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