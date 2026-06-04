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Super Rugby Pacific

James Slipper on his dry run: 'That's why I want to keep playing'

CANBERRA, AUSTRALIA - MARCH 20: James Slipper of the Brumbies is pictured during the round six Super Rugby match between ACT Brumbies and Chiefs at GIO Stadium, on March 20, 2026, in Canberra, Australia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images)
Comments
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If prop James Slipper had the choice between keeping his historic milestones and steering the Brumbies to a Super Rugby Pacific grand final, he would choose the latter.

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After a season in which he has become the most-capped Super Rugby player ever, chalked up 100 appearances for the Canberra-based side and scored a crucial try in the ACT’s hoodoo-busting win over the Crusaders in February, Slipper is now looking to achieve something he’s yet to do: make a decider with the Brumbies.

“I’ve always played the game for the team. Team milestones and team achievements come before the individual,” he told AAP.

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“In my mind, celebrating with your teammates after a win or finals win or whatever is why you play the game.”

But to feature in the big dance, Slipper and his Brumbies must first defy Australia’s dismal 0-21 record against Kiwi teams in New Zealand when they play the Hurricanes on Friday night in a qualifying final in Wellington.

They will be heavy underdogs in the do-or-die clash, especially after their table-topping opponents thumped them 45-12 in Super Round, before the Brumbies suffered a shock 21-19 loss to the cellar-dwelling Moana Pasifika last Saturday.

But Slipper, who said the Brumbies needed a mindset change, isn’t writing off his team just yet.

He knows his role will be crucial on Friday, and he will draw on his 2011 experience of winning the competition with the Queensland Reds.

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“At the time I thought I’d get another one, but I haven’t been back there since, so it’s been a bit of a dry run,” Slipper said.

“It shows how hard it is to get there. The Brumbies winning a title motivates me. That’s probably why I want to keep playing.”

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Another player desperate to make the most of his season is back-rower Charlie Cale, whose shoulder injury stalled his glittering start for the Brumbies.

Cale lamented the setback as his Wallabies dreams were again dented after he missed a large chunk of last season with back spasms.

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However, he now feels he’s put all the “yucky” stuff behind him and is ready to make his case for a national team return.

“I missed a lot of footy last year, and even missed a little bit of footy this year, so it would be very, very special for me if I got back in there (Wallabies),” Cale told AAP.

“It’s completely out of your hands, so you can’t really worry about the things you can’t control, so I’m fully focused on the Brumbies’ situation at the moment.”

The Hurricanes will be boosted by the return of co-captain Jordie Barrett (hamstring injury), while hooker Asafo Aumua, tight-head prop Pasilio Tosi and Du’Plessis Kirifi (shoulder) are also back.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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