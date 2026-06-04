Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
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27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

James Turner embracing SVNS Bordeaux challenge after historic sweep

Australia are the 2026 HSBC SVNS Valladolid men's champions. Picture: World Rugby.
Comments
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Across the entire history of the HSBC SVNS circuit, only two nations have ever accomplished an unprecedented sweep of both the men’s and women’s sevens series in a single year: New Zealand and Australia.

Even then, for the Aussies it has only been a one-off, with both the men’s and women’s sides topping the table in the 2021/2022 series – but should the sides replicate their Valladolid heroics this weekend, that one historic sweep could become two.

The Spain SVNS had a gold and green tinge to it in 2026, the women’s sevens side finally snapping a five-match losing streak to their arch rivals New Zealand in the semi-final, before going on to defeat the USA 27-14 to jump up to the top of the women’s Championship table.

The men’s side also roared back into contention after a disappointing sixth-place finish in Hong Kong in May, putting their recent solid form against defending champions the Blitzboks to good use, defeating them 26-19 in the final to climb up to third on the men’s Championship table.

It marked the first time an all-Aussie sweep has occurred at a single sevens tournament since the 2018 Sydney SVNS, with the men’s result all the more impressive given they came back from two tries down.

“We weren’t really that worried when we were 14-0 down,” James Turner said in an interview with ABC Sport on Thursday.

“We knew we just needed to get the ball.

“Twenty-six unanswered points showed that when we have the ball, we are pretty hard to stop.

“We just needed to keep positive and get the ball back, and that’s what we did.”

The Aussies’ success in Spain has given them a shot at a second Championship sweep, with the women holding a slender two-point lead over New Zealand.

The men, meanwhile, sit just eight points behind table leaders South Africa, with another Championship win needing to come in tandem with the Blitzboks likely finishing fourth or lower.

Adding to the calculations for the Aussies will be that both sides will be without several key stars due to injuries sustained in Valladolid.

For the women, key playmaker Tia Hinds has been ruled out of Bordeaux with a calf injury, meaning Amahli Hala – who was scheduled to play for Australia A this weekend in Japan – will come into the side to replace her.

Maddison Levi is also set to be included, despite suffering a knee injury last weekend.

The men’s side, meanwhile, will start in Bordeaux without Dietrich Roache, who suffered an ankle injury on day one in Spain, with Jayden Blake called in as a replacement.

Turner will also be unavailable until the finals, having picked up a red card in the grand final against the Blitzboks.

With Argentina also in the mix, Turner expects the even contest and the quality on display across the tournament to step up, despite backing Australia to finish the job and produce a come-from-behind performance to win the Championship.

“Everyone in our competition can win it, and that is sort of what makes it a bit more exciting,” Turner said to ABC Sport.

“Back in the day, you used to be able to go into a game and put your feet up a little bit.

“But every game is a grand final, so you’ve got to prep well and have trust in the boys.

“It’s high stress, but I think we love the stress.”

The Aussie women’s side will take on Brazil, Fiji and Japan in Pool B in Bordeaux, while the men will face Spain, the United States and Uruguay, also in Pool B.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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