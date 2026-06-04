Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Sevens

Jayden Nell looking to finish debut season with historic Bordeaux title

HARRISON, NJ - March 15: South Africa defeated Argentina 14–5 in a men's Cup Semifinal match at the 2026 HSBC SVNS New York at Sports Illustrated Stadium on March 15, 2026 in Harrison, New Jersey. (Photo by Zach Franzen / World Rugby)
Comments
Comment

When it comes to hitting the ground running in the HSBC SVNS Series, few players have done so as quickly as Blitzbok Jayden Nell, the youngster having featured in the side ever since his New York debut.

However, the 22-year-old knows that a successful rookie season is only complete if they walk away with the Championship this weekend in Bordeaux, which will likely require them to win their first title on French soil since 2018.

The Blitzboks finished as runners-up in Valladolid thanks to a barnstorming performance from Australia, who handed the regular season premiers their two losses of the weekend during the pool stages and then again in the final.

Catch up on HSBC SVNS World Championship action on RugbyPass TV. You can create an account HERE.

Fortunately, the Blitzboks will have a relatively unchanged side for this weekend, the only major change coming in Donavan Don joining the side following the loss of Dewald Human to a knee injury in Spain.

While South Africa will not face Australia again in the pool stages, they will expect plenty of questions from Great Britain, Kenya and Fiji when the tournament gets underway on Friday.

“We know what to do and it all boils down to how we play together as a team,” Nell told The South African on Wednesday.

“We have seen this year that if the guys do that, we are a tough team to beat.

“We know what we have to do, it is just a matter of going out there and do it.”

It has been a promising season for the Blitzboks regardless, with an exciting generation of young players showing they have what it takes to compete and win at the top level, with Nell among that crop of players.

Having joined the Blitzboks in 2023 straight out of school, Nell overcame several injuries with two appearances for the Springbok Sevens ‘A’ side, who played in the Rugby Africa Sevens Cup in Mauritius in 2024 and 2025.

However, making his debut in New York saw far more success, with the youngster scoring his first World Series try against hosts Spain in the quarter-finals, the Blitzboks going on to win the tight clash 14-12.

“Only when we watched the review, I realised, along with most of the other guys, that it was my first try,” Nell laughed.

“So I asked them to please celebrate with me whenever I score my second.”

Nell will have the chance to do so and finish the season in style when his side take on Great Britain in their opening match on Friday night.

The Blazeboks will also be in action that same day, taking on Argentina, France and New Zealand in Pool A as they look to try and force their way into the World Series next year.

Recommended

France is the perfect place to end the HSBC SVNS World Championship

USA star Ariana Ramsey makes history with ground-breaking award nomination

INTERVIEW

England's Ellis Genge out of Bristol Bears final game with injury

UBB's Louis Bielle-Biarrey eyes shock SVNS switch - report

ADVERTISEMENT

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close