Northern | US
49 - 12
FT
45 - 31
FT
57 - 21
FT
26 - 27
FT
31 - 33
FT
26 - 29
FT
40 - 38
FT
LIVE
53'
Super Rugby Pacific

Crusaders stretch Super Rugby streak to 33 with victory over Blues


Johnny McNicholl of the Crusaders celebrates as he scores a try during the Super Rugby Quarter Final match between Crusaders and Blues at One New Zealand Stadium, on June 06, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)
Comments
Comment

The Crusaders have kept alive their stunning Super Rugby Pacific finals record, the defending champions steamrolling the Blues in their qualifying final, with fullback Johnny McNicholl bagging a hat-trick.

ADVERTISEMENT

The Crusaders have never lost a final at home, banking their 33rd win in Christchurch with a 52-31 scoreline in Saturday’s clash to secure a semi-final berth.

They joined the table-topping Hurricanes, who thrashed the Brumbies 66-12 in Friday’s qualifying final in Wellington.

VIDEO

Skipper David Havili, who scored a 29th minute try, said his team drilled down on the rich Crusaders history that includes 13 titles in a full competition outside of COVID.

“Yeah, it’s pretty special. We spoke about it this week, and we know how good we are at finals football, and we just backed our history in that,” the centre said.

“There’s a few boys who aren’t out there, but we trust everyone in our jersey.”

Related

Crusaders player ratings vs Blues | 2026 Super Rugby Pacific qualifying finals

Here is how the Crusaders rated against the Blues.

Read Now

Playing at their One New Zealand Stadium, the Crusaders’ cause got a huge first-half boost with the Blues losing Malachi Wrampling-Alec to a red card.

Australian referee Nic Berry gave the No.8 a yellow card for making “shoulder to head contact” on Crusaders flanker Leicester Fainga’anuku.

ADVERTISEMENT

That was quickly upgraded to a permanent send-off, with the TMO telling Berry there was a “high degree of danger with no mitigation”.

The Crusaders quickly took advantage and two minutes later McNicholl picked a hole in the defence to score one of their five first-half tries as they marched to a 33-14  lead at the break.

Young playmaker Taha Kemara crossed in the 37th minute to cap the half, also booting four conversions.

Flanker Anton Segner joined halfback Sam Nock, who opened the scoring in the second minute, among the Blues’ try-scorers, but there was a sense of foreboding heading into the second half.

ADVERTISEMENT

That was realised nine minutes in when McNicholl snagged his second, with Havili beating two men before offloading to his No.15 to push the tally to 40 points.

The Blues, who finished one spot behind the Crusaders on the ladder in fourth, looked like they were finding a foothold in the match when centre Xavi Taele scored in the 53rd minute.

But Rob Penney’s men snuffed out the fightback when McNicholl, who was brought in mid-season to cover injured All Blacks fullback Will Jordan, scored his third try of the game to take the lead to 47-21.

The Blues scored two late tries to finish strongly, but the Crusaders cracked 50 with reserved hooker Manumaua Letiu touching down in the 73rd minute.

The last two teams to move into the semi-finals will be decided by the last match on Saturday, with Queensland taking on the Chiefs in Hamilton.

As well as the three qualifying final winners, the highest-ranked loser also gets a ticket.

Recommended

Face à Toulouse, les calculs contraints de Collazo pour rester dans les clous des Jiff

'We'll not get too greedy': Hurricanes' grocery list of positives after record win

'It's embarrassing': Stephen Larkham apologises to Brumbies fans

Stuart Hogg back in the saddle after 5-month break

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

5
2

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

79
3

Exeter Chiefs player ratings vs Bath | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

4

Bath player ratings vs Exeter Chiefs | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

3
5

Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

2
6

The case for 'Big Burrito' to be the first name on Wallabies team sheet

14
7

Ospreys announce second Wallaby signing in less than a week

2
8

Joe Schmidt's next coaching gig revealed

2

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

The departure of James Lowe signifies a change of tack from within Irish rugby as developing academy starlets is preferred

5
LONG READ

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Scott Robertson could never quite find his Conrad Smith, an outside-centre like a Swiss Army knife, who could make others around him shine

79
LONG READ

‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

450 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

close

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
Copied to clipboard

Share Article close