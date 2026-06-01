Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Super Rugby Pacific

'A rare talent': Wallabies' fastest man makes call on future


Corey Toole of Australia celebrate after scoring a try during the Castle Lager Rugby Championship match between South Africa and Australia at DHL Stadium on August 23, 2025 in Cape Town, South Africa. (Photo by Ashley Vlotman/Gallo Images/Getty Images)
Comments
Comment

The Brumbies have secured the services of electric winger Corey Toole for another two years, with the 26-year-old saying Canberra is the only place for him at this point in his career.

ADVERTISEMENT

Before Toole made his Test debut in last year’s Rugby Championship, he inspired Australia to their first World Rugby Sevens Series title with a series-leading 43 tries. Appearances at the Commonwealth Games and Sevens Rugby World Cup followed, before Toole returned to Canberra and established himself among the fastest men Super Rugby has seen.

Now a six-time Wallaby with a try on debut against the Springboks in South Africa, Toole says he is thrilled to continue his career in the ACT.

VIDEO

“I’m incredibly excited to extend my time with the Brumbies and Rugby Australia. Canberra certainly felt like home since the day I arrived, and there’s nowhere else I’d rather be developing my game right now,” he said.

“Working alongside world-class coaches and playing with this group makes coming to work every day special.

“We have a driving ambition to deliver success for our loyal supporters in the ACT, and I’m fully focused on contributing to that while continuing to push for higher honours in the gold jersey.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
3
Draws
0
Wins
2
Average Points scored
39
23
First try wins
60%
Home team wins
80%

The 55-time Brumby has scored 33 tries since debuting for the club in 2023, including five this year in what has been a hot-and-cold season for the traditional heavyweights.

ADVERTISEMENT

After a flying start with wins over four of the five Kiwi teams, the Brumbies have just snuck into the playoffs with the sixth and final seed, and will head to Wellington to face an ever-evolving rival, the No.1 seed Hurricanes, for this week’s qualifying final.

Toole will be on board for the fixture, and Brumbies coach Stephen Larkham is glad to have him both in the team’s environment and on the field as his side returns to the bright lights of knockout rugby.

“We’re very pleased that Corey will be staying in the ACT with the Brumbies,” Larkham said. “His pace and skillset make him a genuine gamebreaker for our side, while his character and personality around the group are a terrific example of what it means to be a Brumbies player.

“Retaining players who have come through our pathways system is a major priority for the club, and Corey is a great example of the opportunities available across the ACT and Southern NSW region.

ADVERTISEMENT

“Corey has already shown enormous potential at Super Rugby level, and we’re looking forward to seeing him continue to grow and evolve over the next two seasons.”

Rugby Australia’s Director of High Performance, Peter Horne, echoed those sentiments.

“Corey’s re-commitment is a great result for Australian Rugby,” Horne added.

“His speed makes him a rare talent, who progressed through the Australian Rugby pathways, tasted World Series success, and represented Australia at the Olympics before transitioning into Super Rugby Pacific and the Wallabies.

“Retaining homegrown players like Corey is crucial for the depth and future success of our national programs as we build towards next year and beyond.”

Recommended

Moana Pasifika midfielder learns fate after high shot against Brumbies

Highlanders lock down rising loose-forward with new deal

‘Love’s growing highlights reel underlines what the All Blacks have been missing in Mo’unga's absence’

FEATURED

SVNS Awards nominees announced before World Championship finale

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

74
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 4 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 45 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 46 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

521 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close