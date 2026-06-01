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Super Rugby Pacific

Highlanders lock down rising loose-forward with new deal


Lucas Casey of the Highlanders scores a try before being disallowed during the round 15 Super Rugby match between Hurricanes and Highlanders at Hnry Stadium, on May 23, 2026, in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)
Comments
3 Comments

The Highlanders have locked down the services of Lucas Casey for the next two Super Rugby Pacific seasons.

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Casey, who burst onto the scene at Bunnings NPC level last season, has extended with the Dunedin-based franchise until 2029.

The 23-year-old played 11 times for the Highlanders in the 2026 season, after representing Otago 17 times over the 2024 and 2025 seasons.

Casey was initially signed as a wider training group player after last season’s Ranfurly Shield victory, where Casey scored an impressive double against Canterbury at Apollo Projects Stadium.

 

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A post shared by Highlanders (@highlandersteam)

VIDEO

Last week on Millsy & Guy on Sport Nation NZ, Highlanders head coach Jamie Joseph was full of praise for the 23-year-old.

“Well like you get a guy who entered into NPC rugby from Club Rugby. He’s actually a really good rugby player, and always has been,” Joseph told Sport Nation.

“He just never got a crack at NPC level, and it was the first year, so I kind of took a punt, but I contracted him early in the piece.

“I might have been third or fourth week NPC, and then by the end of the season everyone was knocking on his door. So he has huge potential, Lucas. I feel he’s just going to get better and better.

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“Smart guy, wants to be great, and he’ll do anything to get there, and then I guess he doesn’t lack any confidence, because he’s on a mission and I think it’s a really good example for some of the young guys.”

Former Crusaders and Blues halfback Bryn Hall named Casey his player of the week last month, labelling his performance against the Chiefs in Hamilton as “his best game at this level”.

“I’ve actually gone, for my player of the week, I’ve gone (with) Lucas Casey,” Hall said on the Aotearoa Rugby Pod.

“Now, I know he was in a losing performance, but to be honest, I could have picked Ereatara Enari (Hurricanes), I could have picked Xavier Roe (Chiefs) because of how the half-backs are playing at the moment.

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“I just think with what Lucas Casey has played, we talked around Leicester (Fainga’anuku) and his ability that he’s played through this year when he’s moved to seven. Anton Segner (too).

“But the numbers that Lucas Casey had on the weekend, like 22 ball carries, 122 metres, nine tackle breaks.

“Next best was Jimmy (Timoci) Tavatavanawai who’s probably very high on that rate when it comes to the Highlanders. Eight passes in, 16 tackles at 100% with one turnover.

“If you’re talking about big stats and the way that he played, I just thought for him this week, it’s probably the best game that he’s played at Super Rugby level.

“So, Lucas Casey for the Highlanders was my player of the week.”

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OPINION

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Comments

3 Comments
K
KwAussie 8 days ago

That’s really good news. If the Highlanders get some of their injured players back they should do well next season

s
smartalec 8 days ago

Great to see the Landers locking in the local talent before he gets poached.

O
OtagomanII 8 days ago

Great news. It does show how direct contracting can make selecting from the npc difficult as we were lucky that Casey took up a training contract for this year. I think you can build the pack around this guy so get busy with further extentions.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 54 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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