HSBC SVNS World Championship 2026
Super Rugby Pacific

Western Force re-sign Australia A fullback Mac Grealy on multi-year deal

Mac Grealy of the Force in action during the round eight Super Rugby Pacific match between Western Force and Highlanders at HBF Park, on April 05, 2025, in Perth, Australia. (Photo by Paul Kane/Getty Images)

Australia A representative Mac Grealy will remain out west for another two Super Rugby Pacific seasons, inking a new deal with the Force until 2028. This update comes after Grealy shone for the Force in last weekend’s 42-19 win over the Queensland Reds in Brisbane.

Heralded as a generational talent at Queensland’s Downlands College, Grealy initially played 26 games for the Reds before making the move to the west coast. Grealy enjoyed a stellar debut season with the Force, which led to higher honours.

Grealy was selected in the AUNZ Invitational XV squad to face the British & Irish Lions last July and chosen to start at fullback for Australia A, scoring one try in a comprehensive 71-7 win over Japan XV in October.

The 24-year-old has carried that form into the 2026 Super Rugby Pacific campaign, starting in all five appearances for Simon Cron’s side, including a Player of the Match-calibre performance against the Reds.

Grealy scored a try of the season contender, carried the ball 10 times and ran for a game-high 78 metres on the night. As coach Cron explained, Toowoomba-born Grealy has become in integral part of the Force lineup.

“Mac had an amazing season in 2025 including making Australia A,” Cron said.

“He continues to be an important cog in our team as you saw from his standout performance on Saturday.

“He brings a lot of humour to the team which is great for the culture. He’s still young with plenty of upside.

“He’s a great player and a great man, who is always wanting to learn and is very receptive to feedback which makes coaching him a pleasure.”

Seven wild card bolter prospects for the All Blacks ranked

After eight weeks of Super Rugby Pacific, here are seven wild card names who could get a call up to the All Blacks this year. 

Read Now

Grealy received a last-minute call-up to debut for the Reds against the Blues on June 4, 2021, lining up at fullback for Brad Thorn’s side. Wallabies duo Filipo Daugunu and Suliasi Vunivalu were also named in the outside backs.

After making a couple of appearances that season, Grealy became a more-regular member of the matchday 23 the next season. Grealy’s final match for the Reds was a two-try outing against Warren Gatland’s Wales in Brisbane.

But Grealy has gone to another level since making the move out west, finishing the 2025 season second overall for metres gained (878) and sixth for defenders beaten with 41, having played both fullback and on the wing.

“I’m super stoked to be staying on board at the Force for the next two years. I’ve really enjoyed my time in the west so far and am looking forward to staying here long term,” Grealy explained.

“It’s obviously hard to beat the Perth lifestyle, particularly in summer. For me, I really believe I’ve found the place where I play my best footy. Since coming over I’ve built so many strong relationships with so many players and staff and I look forward to continuing to grow them.

“Personally, I want to leave a mark in the west, I didn’t want to be someone who used this place as a stepping stone. I want to help bring success to this franchise and believe we’ve got the people to do it.

“I believe the club is in a great spot to continue to grow moving forward. There’s a great mix of youth and experience in the group, and a lot of blokes who love being in the west and want to win.

“A lot of us have now spent a fair bit of time here and those connections will go a long way in us winning a lot more games. I believe the weekend is only just the start of us showing what we can do as a group and that’s really exciting moving forward.”

Recommended

How analysts fit Leicester Fainga'anuku into the All Blacks puzzle

Shannon Frizell seals New Zealand return ahead of 2027 Rugby World Cup

Wallabies great weighs in on All Blacks centre as Super Rugby’s form 12

Veteran commentator on big Retallick call facing Rennie’s All Blacks

Trending on RugbyPass

1

Newcastle Red Bulls beat Top 14 suitors to land rising Pumas star

2
2

Injured Red Roses duo replaced in England squad ahead of Scotland game

6
3

Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

54
4

Visit of Newcastle will be historic occasion for Leicester Tigers

5

Louis Bielle-Biarrey mega-deal could see multiple players axed

15
6

Alex Sanderson adds South African lock to Sale's recruitment drive

7

Leinster looking at two ex-players to fill void left by injury crisis

2
8

Breakdown panel questions eligibility rule for returning All Blacks

10

Comments

1 Comment
M
Mzilikazi 7 days ago

“Heralded as a generational talent at Queensland’s Downlands College,” I watched the O’Callaghan Cup game in which Mac Grealy played in his final year with Downkands. The O’Callaghan Cup has been contested by Downlands and Toowoomba Grammar since 1951. Toowoomba Grammar were narrowly ahead in the final minutes, when Grealy got tyhe ball some 30/40 m from the Grammar line. With a dislay of superb balnce, side stepping and bursts of sheer pace, he ended scoring between the posts. That was the game to Downlands !


For sure a generational talent.

Latest Long Reads

LONG READ

Australian sides learn to win ugly as seminal Super Rugby Pacific run-in looms

Neither the Reds nor Brumbies were easy on the eye, but each earned vital wins over New Zealand opposition to burnish their play-off credentials.

LONG READ

Could England try to trigger Jack Willis break clause in Toulouse deal in time for RWC?

The Toulouse flanker's Herculean display against Bordeaux was another signal to Steve Borthwick, but hurdles remain on both sides.

7
LONG READ

Can Johann van Graan's Bath bomb squad conquer Europe?

With their resources. bench impact and fourth-quarter scoring power, Bath are the only English team left standing in the Investec Champions Cup.

77

Comments on RugbyPass

J
JW 8 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 10 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 19 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 33 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 36 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 41 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 44 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 53 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
